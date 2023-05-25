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模仿「灑鹽哥」遭控反國家宣傳 越南灑葱哥被判刑5年半

編譯周辰陽／即時報導
越南麵攤攤主裴俊林(左)兩年前模仿土耳其網紅廚師「灑鹽哥」(右)拍片，被廣泛視為諷刺越南一位最有權勢的部長，25日遭法院以反國家宣傳為由判處入獄五年半。(截自Radio Free Asia影片)
越南麵攤攤主裴俊林(左)兩年前模仿土耳其網紅廚師「灑鹽哥」(右)拍片，被廣泛視為諷刺越南一位最有權勢的部長，25日遭法院以反國家宣傳為由判處入獄五年半。(截自Radio Free Asia影片)

BBC報導，越南麵攤攤主裴俊林（Bui Tuan Lam，音譯）兩年前模仿土耳其網紅廚師「灑鹽哥」拍片，被廣泛視為諷刺越南一位最有權勢的部長，25日遭法院以反國家宣傳為由判處入獄五年半。

裴俊林近十年來一直是政治活動分子，讓他失去了胡志明市的工作，不得不回越南中部的家鄉峴港賣麵，他在2021年11月模仿「灑鹽哥」拍片打廣告，幾乎一舉一動都在模仿「灑鹽哥」，只是把灑鹽改成把蔥花灑上牛肉麵。

影片來源：YouTube Radio Free Asia

就在裴俊林將影片放上臉書與自封「灑蔥哥」（Green Onion Bae）的幾天之前，公安部長蘇林（To Lam）才到「灑鹽哥」的倫敦餐廳享用「黃金牛排」，影片傳回國內後引發了軒然大波。不只因為蘇林剛參訪馬克思墓地，也因為「黃金牛排」的2000美元價格比部長級官員月薪還要高，讓輿論覺得他行事不一致，質疑拿稅金吃大餐，讓灑鹽哥餵食的畫面也讓民眾覺得十分丟臉。

根據報導，越南政府完全不容忍異議。警察當時把裴俊林傳去問話，也把那幾天變得十分受歡迎的麵攤關了。裴俊林在2022年9月被捕，此後一直遭到拘留。因為護照被沒收，他自2014年起就一直無法出國，但這起事件是當局首度將他起訴。起訴書指控他在臉書與YouTube分別發布了19支與25支影片，「影響人民對國家領導的信心」。

雖然起訴書沒有提到出名的「灑鹽哥」模仿片，但各界普遍推測該影片對政府造成的尷尬正是他被捕的原因。據報導，峴港法院只用了一天時間審理與宣判。委任律師向BBC證實，裴俊林獲釋後仍必須服四年緩刑。

人權觀察（Human Rights Watch）亞洲區副主任羅伯森（Phil Robertson）指出，即使罪名是關於過去的臉書貼文，「任何人都不應該上當」。他說，「公安部正尋求報復裴俊林，因為他膽敢嘲弄他們吃牛排的蘇林部長。爆紅與取悅越南人民的灑蔥影片再次展現了的民主運動創造力，而當局正利用蠻力與假判決試圖加以撲滅」。

越南麵攤攤主裴俊林(左)兩年前模仿土耳其網紅廚師「灑鹽哥」(右)拍片，被廣泛視為...
越南麵攤攤主裴俊林(左)兩年前模仿土耳其網紅廚師「灑鹽哥」(右)拍片，被廣泛視為諷刺越南一位最有權勢的部長，25日遭法院以反國家宣傳為由判處入獄五年半。(截自Radio Free Asia影片)

越南 臉書 公安

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