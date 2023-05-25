香港貨輪擱淺「卡」蘇伊士運河 經搶救航道已恢復通行

香港貨輪「新海通23號」25日於蘇伊士運河南口擱淺。（取自Marine Traffic網站）

香港貨輪「新海通23號」當地時間25日清晨於蘇伊士運河 南口擱淺，根據蘇伊士運河管理公司Leth Agencies消息，經拖船隊搶救，該船已於7時40分重新浮起，並於9時30分左右恢復航道通行，過程中影響至少4艘船隻排在後面等待通行。目前尚未有消息指出船隻擱淺的原因。

綜合美聯社、南華早報報導，船舶運行網站Marine Traffic顯示，這艘「新海通23號」日前剛從沙烏地阿拉伯杜巴港出航，甫駛進蘇伊士運河不久便傳擱淺。

「新海通23號」貨船長190公尺、寬32公尺，屬於散貨船，與2021年同樣擱淺於蘇伊士運河的長榮 貨櫃船「長賜輪」，長400公尺、寬59公尺的體型相比小了許多。

Marine Traffic網站上的追蹤數據顯示，新海通23號的狀況描述為「不受指揮」，經過拖船隊緊急出動，包圍了船隻，才讓擱淺的船重新浮起。

2021年長榮「長賜輪」因強風吹襲而偏離航道，意外與運河底部碰撞導致擱淺，且完全阻擋住運河，後經6天搶救才成功脫困。當時造成上百艘船隻遭阻擋而排隊等候通行。