我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國出現「我為奶牛貓發聲」快閃運動 中媒噤聲

輝達早盤狂漲24% 激勵那指史坦普開高

香港貨輪擱淺「卡」蘇伊士運河 經搶救航道已恢復通行

記者陳宥菘／即時報導
香港貨輪「新海通23號」25日於蘇伊士運河南口擱淺。（取自Marine Traffic網站）
香港貨輪「新海通23號」25日於蘇伊士運河南口擱淺。（取自Marine Traffic網站）

香港貨輪「新海通23號」當地時間25日清晨於蘇伊士運河南口擱淺，根據蘇伊士運河管理公司Leth Agencies消息，經拖船隊搶救，該船已於7時40分重新浮起，並於9時30分左右恢復航道通行，過程中影響至少4艘船隻排在後面等待通行。目前尚未有消息指出船隻擱淺的原因。

綜合美聯社、南華早報報導，船舶運行網站Marine Traffic顯示，這艘「新海通23號」日前剛從沙烏地阿拉伯杜巴港出航，甫駛進蘇伊士運河不久便傳擱淺。

「新海通23號」貨船長190公尺、寬32公尺，屬於散貨船，與2021年同樣擱淺於蘇伊士運河的長榮貨櫃船「長賜輪」，長400公尺、寬59公尺的體型相比小了許多。

Marine Traffic網站上的追蹤數據顯示，新海通23號的狀況描述為「不受指揮」，經過拖船隊緊急出動，包圍了船隻，才讓擱淺的船重新浮起。

2021年長榮「長賜輪」因強風吹襲而偏離航道，意外與運河底部碰撞導致擱淺，且完全阻擋住運河，後經6天搶救才成功脫困。當時造成上百艘船隻遭阻擋而排隊等候通行。

蘇伊士運河 長榮 河南

上一則

瓦格納首腦宣布開始撤出巴赫姆特 烏稱俄接手郊區陣地

下一則

模仿「灑鹽哥」遭控反國家宣傳 越南灑葱哥被判刑5年半

延伸閱讀

一次來兩隻「黃色小鴨」睽違十年現身香港 暢游維多利亞港

一次來兩隻「黃色小鴨」睽違十年現身香港 暢游維多利亞港
長度僅長賜輪一半 香港籍散裝船擱淺蘇伊士運河

長度僅長賜輪一半 香港籍散裝船擱淺蘇伊士運河
洪昊康小二即自學 母親扮演他的伯樂

洪昊康小二即自學 母親扮演他的伯樂
字節跳動創辦人 香港設投資基金

字節跳動創辦人 香港設投資基金

熱門新聞

示意圖，非當事人。(取材自ingimage)

躲65元行李超重費 她「把6公斤衣服穿上身」…地勤出手

2023-05-18 14:05
威廉與凱特據傳對於皇室中的某位長輩非常不滿。（路透資料照片）

英皇室風波再起 凱特跟卡蜜拉就是不和？

2023-05-23 12:52
由俄國公民組成的「自由俄羅斯軍團」，拍攝影片說：「我們是俄羅斯人，跟你們一樣，是跟你們一樣的人。是時候結束克里姆林宮的獨裁統治了。」(截自YouTube影片)

俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」

2023-05-22 13:41
英國哈利王子的發言人17日表示，哈利與妻子梅根還有她母親，在紐約參加完頒獎典禮後，與狗仔隊捲入一場「近乎災難性」的飛車追逐，多次差點碰撞「險些釀成大禍」。（美聯社）

哈利夫婦控狗仔飛車追逐？ 計程車司機：這裡是紐約 很安全

2023-05-17 20:48
IBM位於英國的一名IT部門員工，2008年因重病請假，沒想到這一休就是15年，期間仍領百萬年薪。然而去年這名男子卻將公司一狀告上法院，指控這些年來他從未獲得加薪，遭到雇主歧視。（路透）

IBM員工請病假15年照領年薪 告公司「未加薪」判決出爐

2023-05-20 05:48
傭兵組織瓦格納集團在巴赫姆特揮舞旗幟。(路透)

烏克蘭指揮官承認：巴赫姆特大部分已被俄軍拿下

2023-05-21 10:53

超人氣

更多 >
美退休族平均月花4345元 「這4項」是主要開銷

美退休族平均月花4345元 「這4項」是主要開銷
19歲女兒住家裡 父母收租金 網友嘩然

19歲女兒住家裡 父母收租金 網友嘩然
債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者

債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者
網紅直播中遭大刀狂砍 錄下手掌被砍飛驚悚畫面

網紅直播中遭大刀狂砍 錄下手掌被砍飛驚悚畫面
12星座最擅長偽裝的事…白羊裝懂 巨蟹裝弱 天秤裝公平？

12星座最擅長偽裝的事…白羊裝懂 巨蟹裝弱 天秤裝公平？