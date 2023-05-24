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美福特號航艦訪奧斯陸 俄通知芬蘭中止軍事互訪

中央社奧斯陸24日綜合外電報導
美國海軍最新型的福特級航空母艦福特號。（路透）
美國海軍最新型的福特級航空母艦福特號。（路透）

美國海軍最新、最先進航艦「福特號」今天抵達挪威首都奧斯陸訪問，俄羅斯抨擊此舉為「不合邏輯且具破壞性」的武力展現。此外，俄羅斯通知芬蘭將中止兩國雙邊軍事互訪協議。

根據挪威媒體報導，全長337公尺、滿載時排水量超過10萬公噸的核子動力航空母艦福特號（USS Gerald R. Ford）在護衛下，駛入奧斯陸峽灣，將在此停留數日後，前往北極地區，參加軍事演習。

挪威軍方發表聲明說：「這艘航艦造訪停留，提供獨特的機會，發展我們的合作，以及和我們最重要的盟友美國密切配合。」

這項高調訪問的時間點，適逢西方和俄羅斯因烏克蘭戰爭關係緊張升高之際，遭到俄羅斯大使館強烈抨擊。

俄羅斯大使館發言人契卡諾夫（Timur Chekanov）透過電子郵件告訴法新社：「北方沒有需要軍事解決的議題，也沒有需要外部干預的議題。」

「考量到奧斯陸認為俄羅斯對挪威不構成直接威脅的情況下，這樣的武力展現似乎不合邏輯且具破壞性。」

挪威是北大西洋公約組織（NATO）成員，和俄羅斯在極北地區（Far North）接壤，以及在巴倫支海（Barents Sea）以海洋邊界為鄰。

福特號可以搭載90架戰機和直升機，預計將在奧斯陸停留數日。福特號周遭大片的空域和海域禁止活動。

根據網路媒體巴倫支觀察家報（Barents Observer）報導，福特號數日後將駛向北極。北極地區自29日起將舉行「北極挑戰演習」（Arctic Challenge Exercise），這項演習有來自14個西方國家的150架戰機參與。

此外，路透報導，芬蘭國防部昨天深夜表示，俄羅斯已通知芬蘭，莫斯科將終止雙方軍事設施互訪協議。

芬蘭國防部在聲明中表示，兩國2000年簽署這項雙邊協議。根據協議，俄羅斯每年一次造訪評估芬蘭軍事設施；芬蘭則前往俄羅斯西北方的列寧格勒軍區（Leningrad Military District）進行類似訪問。

因應俄羅斯入侵烏克蘭，芬蘭上月正式加入北約軍事同盟，莫斯科當局揚言將採取反制措施。

這項雙邊協議上一次實施是2019年，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前。這項協議是後冷戰時期改善東西方關係的多項措施之一。

芬蘭表示，在歐洲安全暨合作組織（Organisation for Security and Cooperation in Europe）架構下達成的維也納文件（Vienna Document）也提供相互檢查評估訪問，將不會受到俄羅斯中止兩國雙邊協議的影響。

俄羅斯 國防部 大使館

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