美福特號航艦訪奧斯陸 俄通知芬蘭中止軍事互訪

美國海軍最新型的福特級航空母艦福特號。(路透)

美國海軍最新、最先進航艦「福特號」今天抵達挪威首都奧斯陸訪問,俄羅斯 抨擊此舉為「不合邏輯且具破壞性」的武力展現。此外,俄羅斯通知芬蘭將中止兩國雙邊軍事互訪協議。

根據挪威媒體報導,全長337公尺、滿載時排水量超過10萬公噸的核子動力航空母艦福特號(USS Gerald R. Ford)在護衛下,駛入奧斯陸峽灣,將在此停留數日後,前往北極地區,參加軍事演習。

挪威軍方發表聲明說:「這艘航艦造訪停留,提供獨特的機會,發展我們的合作,以及和我們最重要的盟友美國密切配合。」

這項高調訪問的時間點,適逢西方和俄羅斯因烏克蘭戰爭關係緊張升高之際,遭到俄羅斯大使館 強烈抨擊。

俄羅斯大使館發言人契卡諾夫(Timur Chekanov)透過電子郵件告訴法新社:「北方沒有需要軍事解決的議題,也沒有需要外部干預的議題。」

「考量到奧斯陸認為俄羅斯對挪威不構成直接威脅的情況下,這樣的武力展現似乎不合邏輯且具破壞性。」

挪威是北大西洋公約組織(NATO)成員,和俄羅斯在極北地區(Far North)接壤,以及在巴倫支海(Barents Sea)以海洋邊界為鄰。

福特號可以搭載90架戰機和直升機,預計將在奧斯陸停留數日。福特號周遭大片的空域和海域禁止活動。

根據網路媒體巴倫支觀察家報(Barents Observer)報導,福特號數日後將駛向北極。北極地區自29日起將舉行「北極挑戰演習」(Arctic Challenge Exercise),這項演習有來自14個西方國家的150架戰機參與。

此外,路透報導,芬蘭國防部 昨天深夜表示,俄羅斯已通知芬蘭,莫斯科將終止雙方軍事設施互訪協議。

芬蘭國防部在聲明中表示,兩國2000年簽署這項雙邊協議。根據協議,俄羅斯每年一次造訪評估芬蘭軍事設施;芬蘭則前往俄羅斯西北方的列寧格勒軍區(Leningrad Military District)進行類似訪問。

因應俄羅斯入侵烏克蘭,芬蘭上月正式加入北約軍事同盟,莫斯科當局揚言將採取反制措施。

這項雙邊協議上一次實施是2019年,在COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫情爆發前。這項協議是後冷戰時期改善東西方關係的多項措施之一。

芬蘭表示,在歐洲安全暨合作組織(Organisation for Security and Cooperation in Europe)架構下達成的維也納文件(Vienna Document)也提供相互檢查評估訪問,將不會受到俄羅斯中止兩國雙邊協議的影響。