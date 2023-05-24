我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不想在機場大排長龍 三款應用程式可幫你

有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控

日本巴士司機粗心 女乘客被關行李廂行駛7分鐘

中央社東京24日綜合外電報導
日本四國地方一輛高速巴士因司機未留意，將一名年輕女乘客關在車側行李廂內行駛約7分鐘。圖為示意圖，非當事人。(Pexels)
日本四國地方一輛高速巴士因司機未留意，將一名年輕女乘客關在車側行李廂內行駛約7分鐘。圖為示意圖，非當事人。(Pexels)

日本四國地方一輛高速巴士因司機未留意，將一名年輕女乘客關在車側行李廂內行駛約7分鐘，最後在抵達終點站時才發現出包，所幸這名女乘客並未受傷。

日本放送協會（NHK）表示，在日本四國地方4個縣營運高速巴士的JR四國巴士公司今天表示，今年2月時曾發生乘客被關在行李廂內行駛約7分鐘的情況。

JR四國巴士表示，今年2月下旬一輛從JR松山站開往JR德島站的高速巴士（兩地地圖直線距離約160公里），在「德島大學前」站牌停車下客時，一名20多歲女乘客鑽進巴士車側的行李廂內想拿取行李時，沒想到40多歲巴士司機沒留意就關上行李廂門開動車輛。

該趟旅程終點是在約1.6公里外的德島站，待車輛停妥開啟行李廂才發現女乘客被關在裡面。這名女乘客在車輛行駛期間被關了約7分鐘，所幸沒有受傷。

JR四國巴士安全推進部長宮武賢一在記者會上致歉說：「這是非常重大的過失，我們會對顧客造成的困擾進行反省。」

朝日新聞報導，出包的JR四國巴士4月下旬向女乘客致歉時，女乘客想到當時被關在行李廂內表示「很可怕」。四國運輸局今天對JR四國巴士松山分公司，祭出停用一輛巴士20天的行政處分。

日本

上一則

發射前夕出現技術性問題 南韓火箭「世界號」推遲升空

下一則

荷蘭公司打造環保「蕈菇棺材」 一個半月自然分解

延伸閱讀

日相岸田文雄：日本沒有計畫成為北約成員國或準成員國

日相岸田文雄：日本沒有計畫成為北約成員國或準成員國
日打擊倒賣 免稅購物擬從嚴 最快明年實施

日打擊倒賣 免稅購物擬從嚴 最快明年實施
MLB／教頭吃日本口香糖誤嚼這東西 大谷笑翻了

MLB／教頭吃日本口香糖誤嚼這東西 大谷笑翻了
日管制23項半導體技術出口

日管制23項半導體技術出口

熱門新聞

示意圖，非當事人。(取材自ingimage)

躲65元行李超重費 她「把6公斤衣服穿上身」…地勤出手

2023-05-18 14:05
由俄國公民組成的「自由俄羅斯軍團」，拍攝影片說：「我們是俄羅斯人，跟你們一樣，是跟你們一樣的人。是時候結束克里姆林宮的獨裁統治了。」(截自YouTube影片)

俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」

2023-05-22 13:41
英國哈利王子的發言人17日表示，哈利與妻子梅根還有她母親，在紐約參加完頒獎典禮後，與狗仔隊捲入一場「近乎災難性」的飛車追逐，多次差點碰撞「險些釀成大禍」。（美聯社）

哈利夫婦控狗仔飛車追逐？ 計程車司機：這裡是紐約 很安全

2023-05-17 20:48
威廉與凱特據傳對於皇室中的某位長輩非常不滿。（路透資料照片）

英皇室風波再起 凱特跟卡蜜拉就是不和？

2023-05-23 12:52
IBM位於英國的一名IT部門員工，2008年因重病請假，沒想到這一休就是15年，期間仍領百萬年薪。然而去年這名男子卻將公司一狀告上法院，指控這些年來他從未獲得加薪，遭到雇主歧視。（路透）

IBM員工請病假15年照領年薪 告公司「未加薪」判決出爐

2023-05-20 05:48
傭兵組織瓦格納集團在巴赫姆特揮舞旗幟。(路透)

烏克蘭指揮官承認：巴赫姆特大部分已被俄軍拿下

2023-05-21 10:53

超人氣

更多 >
心酸…拿白卡住養老院 他們每月靠30元過日子

心酸…拿白卡住養老院 他們每月靠30元過日子
張柏芝「14歲高清美照」瘋傳 驚人美貌讓網友嚇壞

張柏芝「14歲高清美照」瘋傳 驚人美貌讓網友嚇壞
紐約地鐵狠推亞裔女險奪命 男嫌抓到了…受害者恐再不能行走

紐約地鐵狠推亞裔女險奪命 男嫌抓到了…受害者恐再不能行走
英皇室風波再起 凱特跟卡蜜拉就是不和？

英皇室風波再起 凱特跟卡蜜拉就是不和？
開特斯拉加油被狂嘲 爆乳女車主：我年收62萬 才不在乎

開特斯拉加油被狂嘲 爆乳女車主：我年收62萬 才不在乎