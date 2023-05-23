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尼泊爾嚮導28度攻頂聖母峰 刷新世界紀錄

中央社加德滿都23日綜合外電報導
尼泊爾登山嚮導卡米．瑞塔今天第28度登頂聖母峰，刷新聖母峰登頂次數紀錄。（美聯社）
尼泊爾登山嚮導卡米．瑞塔今天第28度登頂聖母峰，刷新聖母峰登頂次數紀錄。（美聯社）

尼泊爾登山嚮導卡米．瑞塔今天第28度登頂聖母峰，刷新聖母峰登頂次數紀錄。另一名尼泊爾登山嚮導帕桑．達瓦昨天才追平卡米．瑞塔保持的27次紀錄，立刻又被超越。

嚮導服務公司「七峰跋涉」（Seven Summit Treks）成員古拉干（Thaneshwor Guragain）告訴法新社：「卡米．瑞塔（Kami Rita Sherpa）今天早上（本季）第2度抵達聖母峰頂峰。這是他的第28次。」

就在一天前，46歲的登山嚮導帕桑．達瓦（Pasang Dawa Sherpa）才剛追平卡米．瑞塔上週締造的27次登頂新紀錄。

兩人本季都已經兩度攀登海拔8849公尺的聖母峰。兩人間緊追不捨的較量受到登山界屏息關注。

53歲的卡米．瑞塔擔任嚮導超過20年，有「聖母峰男人」（Everest Man）的封號。他在1994年首度登頂聖母峰，當時他正為一支商業探險隊工作。此後，他幾乎每年攀登聖母峰。

尼泊爾擁有世界10座最高峰中的8座，每年春天都會迎來數百名冒險家，這個時候氣溫溫和，喜馬拉雅山的風勢通常比較平靜。

尼泊爾本季已向外國登山者發放478張攀登聖母峰的許可證，一直持續到6月初。由於大多數登山者需要嚮導，預計總共會有超過900人嘗試登頂。

尼泊爾嚮導通常是居住在聖母峰周圍山谷的雪巴人（Sherpas），他們被認為是這個行業的支柱，承擔著搬運設備和食物、固定繩索和修理梯子的巨大風險。

根據尼泊爾觀光部門統計，本季已有超過500名登山者攀登聖母峰。但這座山峰的危險性也反映在死亡人數上，這周末又有2名登山者喪命，使得4月以來的死亡人數累計至11人。

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