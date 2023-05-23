打擊免稅商品轉賣牟利 傳日本考慮底改革外國遊客免稅購物制度

共同社22日獨家引述知情人士說法報導，日本政府正在考慮徹底改革現行針對訪日遊客的免稅購物制度，以應對越來越多免稅商品以含稅價格轉賣海外牟利的行為。資料照片。(路透)

共同社22日獨家引述知情人士說法報導，日本 政府正在考慮徹底改革現行針對訪日遊客的免稅購物制度，以應對越來越多免稅商品以含稅價格轉賣海外牟利的案例。

目前，在日本停留時間不超過6個月的遊客可以購買已扣減消費稅的商品，但因為出現了倒賣免消費稅商品來非法獲利的情況，消息人士稱日本政府現正考慮轉用新的制度，讓遊客先支付含稅價格，事後進行申請，經確認滿足免稅條件再退款。

據悉，免稅購物規則的政府討論可能會在新財年年度稅收制度檢討開始的今年下半年啟動，最早從2024年度起實施，還將探討僅允許目的顯然不是倒賣（如購買量較少）的遊客可以繼續利用現有免稅制度。

報導舉例指出，歐盟 的遊客支付的價格包括了增值稅，並在符合必要手續後進行退稅 。日本的情況則是遊客購買合計5000日圓或以上的商品時，只要他們打算回國後使用，就可以豁免支付消費稅。然而，在有些情況下，像是部分訪日遊客大量購買免稅商品，並且在離境前進行倒賣，藉此非法獲得免稅部分利潤等，就成為了日方必須處理的問題。

根據報導，日本海關與免稅店共享購買紀錄，目前的做法是若遊客出境時有購買紀錄，卻未隨身攜帶所購買免稅商品，就會徵收消費稅。根據日本財務省說法，在2022年度的離境海關檢查中，成為徵稅對象人士的補繳稅款約有22億日元，但通常難以向這類遊客徵稅，理由是他們宣稱離開日本時往往沒有錢支付稅金，因此未能徵收稅金達9成以上。

報導指出，雖然日本正在考慮探討的退稅方式已在歐盟（EU）等地實施，有的國家則是在遊客回國後再退稅。但因為擔憂將導致方便程度下降與削弱購買意願，部分零售業和旅遊行業對此態度慎重，其他國家也有離境遊客辦理退稅手續而大排長龍的現象，因此也有要求部分維持現行制度的呼聲。

日本政府已經加強努力防止非法購買免稅商品，例如5月起要求購買被倒賣免稅商品的商家必須繳納消費稅。同時，針對離境時拖欠稅款的遊客，日本政府也考慮今後利用購物記錄，在這些人再度訪日時進行徵收。