加薪趕不上通膨 日本上年度實質薪資創8年最大減幅

日本加薪幅度趕不上物價上漲的速度。(路透)

厚生勞動省公布數據顯示，日本 2022財政年度經通膨調整後的實質薪資降幅為八年來最大，生活成本上揚超過名目薪資調漲。另一份調查則顯示，日本5月製造業景氣七個月來首見擴張，服務業擴張步伐亦創紀錄，反映新冠肺炎疫情 後的復甦提振了企業形勢。

3月止的上個財政年度，名目薪資上揚1.9%，是31年來最快增速，卻仍低於3.8%的通膨，導致2022財年實質薪資反而下降1.8%。這是2014財政年度以來最大的年度降幅，當年因消費稅調升，刺激物價普遍上漲，也導致實質薪資下降2.9%。

從這個數據可以看見，薪資漲幅必須更大，才能趕上通膨並提升消費者購買力，進而維持占日本經濟逾半的民間消費。

大型企業已經同意今年將工資提高近4%，是30年來的最快增幅，可見作風保守的日本企業也意識到，有必要提高工資，以便在高齡化導致勞動力緊俏的情況下留住技術勞工。

此外，au Jibun Bank製造業採購經理人指數（PMI）經調整季節變動因素後之初值從4月終值49.5升至50.8，自去年10月來首次超過景氣榮枯分水嶺50，其中產出和新訂單項目也自去年6月以來首次回到擴張區間。

調查中的製造商表示，疫情造成、且重創該行業的供應鏈 中斷呈現「好轉跡象」。

編製調查的標普全球市場情報經濟學家Usamah Bhatti說：「日本民間部門經濟繼續呈上升趨勢。」他說：「

服務業者繼續回告強勁的成長走勢，商業活動再創新高，而製造商則表示經營狀況七個月來首次出現改善。」

調查顯示，國內和國際旅遊業重新啟動，以及從疫情干擾中持續復甦的推動下，5月服務業景氣以有紀錄以來最強勁的速度擴張。

日本au Jibun銀行5月服務業PMI經季調初值從4月的55.4升至創紀錄的56.3。

涵蓋製造業和服務業活動的日本au Jibun銀行綜合PMI5月初值為54.9，為2013年10月以來最高。