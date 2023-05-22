煙峰火山噴出煙灰和熔岩 墨西哥升高警戒

墨西哥煙峰火山（Popocatepetl）的濃煙、火山灰和熔岩噴向天際。圖攝於20日。（新華社）

墨西哥 煙峰火山（Popocatepetl）的濃煙、火山灰和熔岩噴向天際，對飛航和山腳下偏遠社區構成威脅 ，當局今天將警戒層級提高至黃色3級。

位於墨西哥中部的煙峰火山被認為是世界上最危險的火山之一，因為約有2500萬人居住在火山半徑100公里範圍內。

當局今天將警戒層級升至「黃色3級」，若再往上1級便是紅色警戒。昨天墨西哥市的兩座機場 因火山灰落下而暫時關閉。

煙峰火山位於墨國中部莫瑞洛斯州（Morelos）、墨西哥州和普艾布拉州（Puebla）的交界。

法新社記者在普艾布拉州首府報導說，今晨醒來時，路面已被灰色火山灰所覆蓋。

根據墨西哥國家防災中心（Mexico's National Disaster Prevention Center）所開發的一套預警系統，黃色警戒意味著「保持警惕，並為可能的疏散做好準備」。

根據民防協調員貝拉斯格斯（Laura Velazquez），提高警戒層級意味著噴出岩漿的風險上升，以及「重大爆發的強度不斷增加，所噴出（岩石）碎片可達相當遠的距離」。

下一步就是紅色警報，將會啟動強制撤離令。