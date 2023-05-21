駭人熱浪來襲 加深亞洲對俄羅斯能源的依賴

近幾周襲捲亞洲的極端高溫，正使俄羅成為最明顯的受益者。隨著亞洲國家極力確保能取得足夠的煤炭、天然氣及燃料油以維持供電，俄國能源的吸引力正與日俱增。(美聯社)

近幾周襲捲亞洲的極端熱浪，正使俄羅斯成為最明顯的受益者。隨著亞洲各國極力確保能取得足夠的煤炭、天然氣 及燃料油以維持供電，正受到西方制裁的俄羅斯能源，現在看起來愈來愈具吸引力。

亞洲的經濟體已成為俄國 能源的重要買家，為在可能是有紀錄以來最熱一年確保有足夠燃料供應。

根據資料追蹤公司Kpler，俄國今年來出口至亞洲的燃料煤和天然氣顯著增加，而這兩種燃料最常用於發電。俄國4月出口至亞洲的煤炭躍增至746萬公噸，較一年前大增約三分之一。近幾個月來，在液化天然氣（LNG）價格從歷史高點回落後，亞洲也持續增加對俄國LNG的進口。

Kpler的資料還顯示，亞洲3月和4月進口的俄國燃料油（較不環保且便宜的發電替代品）數量均創新高。亞洲增購俄羅能源的動力可能增強，因為正在出現的聖嬰現象（El Nino）天氣型態，已造成亞洲部分地區的氣溫飆升。

越南總理范明正先前警告說本月將缺電，緬甸則正設法解決日益惡化的停電問題。Rystad能源公司分析師歐塔德表示，在印度 ，熱浪驅動的電力需求，可能主要需靠煤炭來滿足。

中國和印度這兩個最熱中以折價買進俄油的亞洲大國，正在全力採購煤炭、天然氣及燃油。根據彭博資訊用Kpler的資料計算，在俄國4月對亞洲出口的煤炭中，中國與印度合計超過三分之二，南韓占15%，而越南、馬來西亞及斯里蘭卡也已成為重要買家。

Kpler表示，在燃油方面，中國和印度仍是俄國的最大買家，而沙烏地阿拉伯和阿聯（UAE）也是主要買家。能源研究機構Vortexa分析師李艾瑪（音譯）表示，孟加拉、巴基斯坦及斯里蘭卡可能進口更多俄國燃料油用於發電。她還說，中東近來已擴大進口燃料油，而且可能持續至整個夏季。