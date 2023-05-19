我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

難民女兒成北加奧克蘭最年輕市長 看盛桃翻轉人生

高三生擁數千萬房產結婚2小時墜樓 母指疑點諸多

哪種狗最具攻擊性？ 研究顯示「這一種」比其他兇兩倍

編譯周辰陽／即時報導
每日郵報19日報導，洛威拿犬被貼上殘忍犬種的名號並非前所未聞，但專家指英國可卡犬才是所有犬種中最兇惡的一種。(路透)
每日郵報19日報導，洛威拿犬被貼上殘忍犬種的名號並非前所未聞，但專家指英國可卡犬才是所有犬種中最兇惡的一種。(路透)

每日郵報19日報導，洛威拿犬（Rottweilers）被貼上殘忍犬種的名號並非前所未聞，但飼主可能會驚訝地發現，英國可卡犬（English Cocker Spaniel）才是所有犬種中最兇惡的一種，攻擊性幾乎是英國其他犬種的兩倍。

倫敦皇家醫學院的專家發現，4%的可卡犬具有攻擊性，但如果牠們擁有一身金毛，比率就會增加3倍到12%。另外一方面，體型更大、或許看起來更可怕的洛威拿犬其實更加友善，只有7.46%會暴躁易怒。

據報導，這個結果是在數度談到「可卡易怒症候群」（cocker rage syndrome）後得出。這是一種罕見的不可控制狀況，會導致狗狗一下子勃然大怒。另根據每日郵報的整理，犬隻攻擊性按順序分別是金毛英國可卡犬、洛威拿犬、吉娃娃、格雷伊獵犬（Greyhound）、巴哥與拉布拉多。

領導研究計畫的歐尼爾博士（Dr Dan O'Neill）告訴MailOnline，在犬種之間進行選擇是飼主要養新狗時最擔心的決定之一，「雖然不是一個非常具有攻擊性的品種，但飼主應該注意到，跟拉布拉多尋回犬等其他一些有小孩家庭所飼養的傳統品種相比，英國可卡犬有著較高的攻擊性」。

歐尼爾博士說，英國可卡犬的攻擊性程度在雄性與金色的狗會比較高，因此特別擔心攻擊性的飼主可以選擇雌性或非金色的狗。

英國 醫學 皇家

上一則

現代諾亞方舟 英國種子庫收藏4萬植物物種

下一則

廣島G7峰會聚焦中俄經濟軍事威脅 北京密切關注

延伸閱讀

現代諾亞方舟 英國種子庫收藏4萬植物物種

現代諾亞方舟 英國種子庫收藏4萬植物物種
哈利、梅根要求交出「飛車追逐」照 美媒拒絕：這裡不是英國

哈利、梅根要求交出「飛車追逐」照 美媒拒絕：這裡不是英國
蔡英文接見特拉斯：民主國家團結合作 台英並肩同行

蔡英文接見特拉斯：民主國家團結合作 台英並肩同行
英日結半導體夥伴 降低對台依賴 還要辦歷年最大陸上軍演

英日結半導體夥伴 降低對台依賴 還要辦歷年最大陸上軍演

熱門新聞

一對亞裔母子的床邊對話感動千萬人。(擷自Breitbart News影片)

「媽媽，這就是情緒啊！」4歲亞裔童高情商對話 融化千萬人

2023-05-14 15:35
泰國前總理塔信么女、國會最大在野黨「為泰黨」總理候選人之一貝東塔。(美聯社)

泰國大選完成97%計票 反對派朝扳倒軍方勢力挺進

2023-05-14 17:03
烏克蘭總統澤倫斯基(左)突訪巴黎，爭取歐盟成員國支持，受到法國總統馬克宏歡迎。(歐新社)

馬克宏會見澤倫斯基 稱俄羅斯挫敗「已成中國附庸」

2023-05-14 21:21
示意圖，非當事人。(取材自ingimage)

躲65元行李超重費 她「把6公斤衣服穿上身」…地勤出手

2023-05-18 14:05
一戶人家日前發現一隻身長1.5米的夢幻仙氣白蛇進到家中，村民直呼「這是神蹟」紛紛跑來觀賞，但後來知道真相後全都崩潰了，因為這隻仙氣白蛇其實是劇毒白化眼鏡蛇。 (截自影片)

仙氣白蛇現身家中 村民喊神蹟…專家：怎麼死都不知道

2023-05-10 18:56
英國哈利王子的發言人17日表示，哈利與妻子梅根還有她母親，在紐約參加完頒獎典禮後，與狗仔隊捲入一場「近乎災難性」的飛車追逐，多次差點碰撞「險些釀成大禍」。（美聯社）

哈利夫婦控狗仔飛車追逐？ 計程車司機：這裡是紐約 很安全

2023-05-17 20:48

超人氣

更多 >
創辦YouTube 陳士駿鼓勵亞裔追夢矽谷

創辦YouTube 陳士駿鼓勵亞裔追夢矽谷
情侶「空中口愛」被清楚拍下 遊樂區：纜車是透明的

情侶「空中口愛」被清楚拍下 遊樂區：纜車是透明的
用假出生證明讀新澤西州高中 29歲韓女免坐牢

用假出生證明讀新澤西州高中 29歲韓女免坐牢
躲65元行李超重費 她「把6公斤衣服穿上身」…地勤出手

躲65元行李超重費 她「把6公斤衣服穿上身」…地勤出手
才女明星徐靜蕾被爆在美國有一女 「孩子的爸就那位」

才女明星徐靜蕾被爆在美國有一女 「孩子的爸就那位」