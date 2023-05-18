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英日同意中國構成體制性挑戰 G7對中政策應一致

中央社／倫敦18日電
七大工業國集團（G7）峰會將在日本廣島登場。(路透)
七大工業國集團（G7）峰會將在日本廣島登場。(路透)

英相蘇納克（Rishi Sunak）與日相岸田文雄18日在廣島會晤，雙方同意，七大工業國集團（G7）各成員國對中政策協調一致很重要，而中國確實對各國的經濟安全和區域穩定構成「體制性挑戰」（systemic challenge）。

蘇納克稍早飛抵東京，行程緊湊：參訪橫須賀海軍基地、登上「出雲號」驅逐艦、出席在54層摩天大樓「六本木新城森大樓」舉行的企業招待會，午餐時間則與英國駐日大使朗博頓（Julia Longbottom）在人氣觀光景點「澀谷橫丁」街區品嚐日式飲食。

英國首相府表示，「丸紅」、「住友電氣工業」、「東芝」等日本企業計畫對英國增加近180億英鎊（約新台幣6900億元）投資，涵蓋加密通訊、量子科技、離岸風電、低碳氫能、先進高壓電纜等項目。

英國企業Octopus Energy、Mott MacDonald以及Leonardo UK、Mid-Life Upgrade則將分別在日本的能源以及安全防衛產業執行新投資計畫。

結束東京行程，蘇納克隨即趕赴廣島，與出身廣島的岸田文雄會面。兩人在當地一家餐廳共享懷石料理、進行雙邊會談，會後正式發布英日「廣島協議」（Hiroshima Accord），在經濟、安全防衛、科技、能源等領域全方位提升雙邊戰略夥伴關係。

首相府一名發言人表示，蘇納克與岸田文雄達成共識，英日將持續密切合作，保衛自由開放的國際秩序，包括透過允許相互部署武裝部隊的「相互准入協定」（RAA），以及內容涵蓋研發生產新一代戰機和促進國防工業整合的英、日、義「全球空戰計畫」（Global Combat Air Program）。

蘇納克並向岸田文雄確認，繼2021年首航後，英國將於2025年再次在印太區域執行航空母艦打擊群行動部署，與日本自衛隊一同演訓。

首相府發言人指出，蘇納克與岸田文雄也談及烏克蘭情勢，同意必須持續軍援烏克蘭對抗俄羅斯侵略，協助烏克蘭取得公正、持續的和平，以及堅定向俄羅斯究責。

岸田文雄 英國 烏克蘭

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