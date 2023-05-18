英日廣島協議：台海和平是國際安全不可或缺一部分

英國首相蘇納克（Rishi Sunak，左）與日本首相岸田文雄（右）今天先行於廣島會晤，簽訂「廣島協議」，其中提到台海和平是國際安全不可或缺一部。美聯社

英國 與日本 今天發布「廣島協議」（Hiroshima Accord），強調雙方對台灣的基本立場維持不變，並重申台灣海峽的和平穩定是國際社會安全繁榮不可或缺的一部分。

協議呼籲中國採取國際社會負責任成員應有作為，並提到英日皆嚴正關切東海與南海情勢。英日強烈反對「在世界上任何地方」任何企圖單方面透過武力或威嚇脅迫改變現狀的行為，並呼籲和平解決兩岸議題。

七大工業國集團（G7）峰會明天在廣島登場，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）與日本首相岸田文雄今天先行於廣島會晤，簽訂「廣島協議」，標題點出英日將致力強化雙邊「全球戰略夥伴」關係。

協議開宗明義指出，值此歷史轉折點，作為夥伴的英國與日本有決心強化以法治原則為基礎的自由開放國際秩序，並維護聯合國憲章，包括尊重各國主權和領土完整。

在譴責俄羅斯對烏克蘭無端發動非法的侵略戰爭、將糧食與能源武器化後，協議重申英日將致力尋求徹底解除北韓持有的大規模殺傷武器和彈道飛彈，接著點名中國，指出其應正視自身國際責任。

協議提到，英日是「最密切夥伴」，將肩並肩一同應對前所未見的全球挑戰，推展安全、韌性、繁榮，以及促進印太區域的自由開放。

英日聲明，印太區域與歐洲－大西洋區域的安全繁榮密不可分，英日將就安全議題加強雙邊密切諮商，並將致力尋求舉行規模更大、複雜度更高的聯合軍事規劃和操演，以及增進雙邊安全防衛產業整合。

此外，有鑑於穩定、有韌性、有活力的經濟是國家安全基礎，英日將深化經濟關係、增進貿易投資往來，並透過「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）等機制，捍衛自由、公平、有韌性、以規則為基礎的國際經濟秩序。

在安全防衛事務方面，協議提到，作為彼此在亞洲和歐洲最密切的安全夥伴，英國和日本將採取一系列作為促進印太區域的自由開放，包括提升雙方武裝部隊的協同作戰能力、密切協調自第三國撤僑的應變計畫，並將日本自衛隊必須採取資產保衛措施的可能性納入想定。

此外，英日將聯合深化北大西洋公約組織（NATO）與日本的合作，一同強化英日與「北約 新夥伴」以及北約在印太區域既有夥伴的對話和合作。

北約目前在印太區域有日本、韓國、澳洲、紐西蘭等4個正式夥伴，並規劃在東京開設聯絡辦事處。

在經貿和科技領域，協議提到，英日將強化關鍵礦產合作，規劃今年底前簽署相關合作備忘錄。英日將建立半導體夥伴關係，善用各自的強項，包括晶片設計、先進半導體封裝、化合物半導體和先進材料，並將透過雙邊和多邊機制，合作增進半導體供應鏈韌性。

在能源領域，除了再生能源，英日重申將進行核能合作，其中包括小型模組化反應爐、次世代反應爐、核融合等高科技項目。

在國際事務方面，英日重申改革聯合國安全理事會的重要性。英方表示，支持日本成為安理會常任理事國。