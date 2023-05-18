尹錫悅將訪廣島赴G7峰會 時隔2週再會岸田文雄

南韓總統尹錫悅(右)將在G7會議上再度與日本首相岸田文雄(左)見面。(美聯社)

南韓 總統辦公室今天宣布，南韓總統尹錫悅21日將於日本 廣島與日本首相岸田文雄 舉行峰會；韓媒推測，美日韓峰會也可能在同天舉行。

尹錫悅受日方邀請，在19日至21日期間將訪問日本廣島參與七大工業國集團（G7）高峰會，雙方藉此機會再度安排峰會，距上次岸田文雄訪韓會面時隔僅2週。南韓總統辦公室表示，這是為了鞏固兩國時隔12年恢復的穿梭外交。

日韓政府先前就曾表示會在尹錫悅訪日期間，安排峰會並與岸田文雄一起前往參拜，今天正式公布峰會日期。G7高峰會期間預計也將舉行美日韓三方峰會。

輿論推測，尹錫悅與岸田文雄可能為正式開啟經濟、安全、文化合作及青年交流等方案，透過這次峰會再次強調恢復交流、合作的雙邊政府意志。

尹錫悅政府3月就導致日韓關係僵持多年的二戰強徵用工問題提出解方，為與日本修復關係首先釋出善意，日本政府也在尹錫悅訪韓時宣布恢復穿梭外交；岸田文雄在5月初回訪南韓時，則就歷史問題表達痛心，強調繼承過去日本內閣關於歷史的立場，支持1998年韓日雙方達成的協議。

韓民族日報推測，美日韓三方峰會可能與日韓峰會同天舉行，屆時預期將討論即時共享北韓飛彈警報情報等強化安保合作方案。

除美國、日本外，尹錫悅此行也安排與英國、印度、印尼、澳洲、越南等國領導人會面，官員表示，目前仍有其他峰會行程正在協調，也不排除隨時參與多邊會面。