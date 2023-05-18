我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經濟嚴峻…留學業者：中國留學生 逾半想留美工作

角逐2024總統大選 傳佛州州長德桑提斯下週正式參選

尹錫悅將訪廣島赴G7峰會 時隔2週再會岸田文雄

中央社首爾18日專電
南韓總統尹錫悅(右)將在G7會議上再度與日本首相岸田文雄(左)見面。(美聯社)
南韓總統尹錫悅(右)將在G7會議上再度與日本首相岸田文雄(左)見面。(美聯社)

南韓總統辦公室今天宣布，南韓總統尹錫悅21日將於日本廣島與日本首相岸田文雄舉行峰會；韓媒推測，美日韓峰會也可能在同天舉行。

尹錫悅受日方邀請，在19日至21日期間將訪問日本廣島參與七大工業國集團（G7）高峰會，雙方藉此機會再度安排峰會，距上次岸田文雄訪韓會面時隔僅2週。南韓總統辦公室表示，這是為了鞏固兩國時隔12年恢復的穿梭外交。

日韓政府先前就曾表示會在尹錫悅訪日期間，安排峰會並與岸田文雄一起前往參拜，今天正式公布峰會日期。G7高峰會期間預計也將舉行美日韓三方峰會。

輿論推測，尹錫悅與岸田文雄可能為正式開啟經濟、安全、文化合作及青年交流等方案，透過這次峰會再次強調恢復交流、合作的雙邊政府意志。

尹錫悅政府3月就導致日韓關係僵持多年的二戰強徵用工問題提出解方，為與日本修復關係首先釋出善意，日本政府也在尹錫悅訪韓時宣布恢復穿梭外交；岸田文雄在5月初回訪南韓時，則就歷史問題表達痛心，強調繼承過去日本內閣關於歷史的立場，支持1998年韓日雙方達成的協議。

韓民族日報推測，美日韓三方峰會可能與日韓峰會同天舉行，屆時預期將討論即時共享北韓飛彈警報情報等強化安保合作方案。

除美國、日本外，尹錫悅此行也安排與英國、印度、印尼、澳洲、越南等國領導人會面，官員表示，目前仍有其他峰會行程正在協調，也不排除隨時參與多邊會面。

日本 岸田文雄 南韓

上一則

因應偵查入侵保衛國土 菲律賓近南海島嶼建機場跑道

下一則

躲65元行李超重費 她「把6公斤衣服穿上身」…地勤出手

延伸閱讀

G7廣島峰會倒數一天美日峰會先登場 2.4萬警力維安

G7廣島峰會倒數一天美日峰會先登場 2.4萬警力維安
將訪廣島和平紀念公園 白宮：拜登不會為投下原彈道歉

將訪廣島和平紀念公園 白宮：拜登不會為投下原彈道歉
英特爾基辛格：對日沒有特定投資計畫 擬在三領域合作

英特爾基辛格：對日沒有特定投資計畫 擬在三領域合作
英首相宣布日企180億英鎊赴英投資 重押離岸風電

英首相宣布日企180億英鎊赴英投資 重押離岸風電

熱門新聞

一對亞裔母子的床邊對話感動千萬人。(擷自Breitbart News影片)

「媽媽，這就是情緒啊！」4歲亞裔童高情商對話 融化千萬人

2023-05-14 15:35
泰國前總理塔信么女、國會最大在野黨「為泰黨」總理候選人之一貝東塔。(美聯社)

泰國大選完成97%計票 反對派朝扳倒軍方勢力挺進

2023-05-14 17:03
烏克蘭總統澤倫斯基(左)突訪巴黎，爭取歐盟成員國支持，受到法國總統馬克宏歡迎。(歐新社)

馬克宏會見澤倫斯基 稱俄羅斯挫敗「已成中國附庸」

2023-05-14 21:21
一戶人家日前發現一隻身長1.5米的夢幻仙氣白蛇進到家中，村民直呼「這是神蹟」紛紛跑來觀賞，但後來知道真相後全都崩潰了，因為這隻仙氣白蛇其實是劇毒白化眼鏡蛇。 (截自影片)

仙氣白蛇現身家中 村民喊神蹟…專家：怎麼死都不知道

2023-05-10 18:56
哈利（左）與梅根恐怕再也回不去皇室，有可能真的會變局外人。（路透資料照片）

兩代英王態度大不同？查理想跟哈利和解 威廉死不願

2023-05-14 19:26
威廉王子和凱特王妃與3個孩子一起出公務。（美聯社）

夏綠蒂餅乾掉地…撿起來照吃 路易王子大嗑棉花糖萌樣曝光

2023-05-13 03:41

超人氣

更多 >
醫生說只要做這件事 可避免血糖飯後飆升

醫生說只要做這件事 可避免血糖飯後飆升
華人中醫診所大白天遭非裔歹徒闖入 視頻全錄

華人中醫診所大白天遭非裔歹徒闖入 視頻全錄
劉亦菲完美駕馭死亡芭比粉 多肉身材如希臘女神

劉亦菲完美駕馭死亡芭比粉 多肉身材如希臘女神
哈利夫婦控狗仔飛車追逐？ 計程車司機：這裡是紐約 很安全

哈利夫婦控狗仔飛車追逐？ 計程車司機：這裡是紐約 很安全
研究：摩天大樓重壓 紐約市年年下沉 威脅大於氣候變遷

研究：摩天大樓重壓 紐約市年年下沉 威脅大於氣候變遷