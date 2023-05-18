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G7廣島峰會倒數一天美日峰會先登場 2.4萬警力維安

中央社廣島18日專電
為了即將到來的G7峰會，日本政府調派大規模警力到現場戒備。(美聯社)
為了即將到來的G7峰會，日本政府調派大規模警力到現場戒備。(美聯社)

G7領袖高峰會明天至21日在日本廣島登場。拜登總統稍早抵達日本，與日本首相岸田文雄在廣島舉行高峰會。拜登預定將參訪展示原爆資訊文物的廣島和平紀念資料館。這次峰會投入2萬4000名警力維安，規模更甚過往。

日本是今年七大工業國集團（G7）輪值主席國。明天起登場的G7領袖高峰會將討論有關如何因應中國、俄羅斯的議題，是否G7能展現團結的態勢值得關注，拜登與岸田文雄希望在G7峰會前先做最後的協商。

外電報導，拜登於美國華府當地時間17日要啟程前往日本前，在華府對媒體談及這次出席G7峰會的意義。他表示，要與他國合作支援烏克蘭，有些課題需要世界合作，美國在世界上扮演的角色至為重要。

拜登今晚與岸田文雄的會談可能涵蓋美日兩國的安全保障合作、產品供應鏈的安定化等經濟安全保障議題。日媒指出，這是劍指中國。

拜登明天將參訪廣島和平紀念資料館，以現任的美國總統來說，拜登是繼歐巴馬之後第二位現任美國總統參訪。其他的G7領袖也將向原爆（1945年8月6日美軍對廣島投擲原子彈）的罹難者獻花。

歐巴馬於2016年訪廣島之際，曾發表期盼建立「無核世界」決心的演說，但這次拜登不發表演說。白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）日前對媒體表示，「這不是美日兩國之間的活動，拜登是身為G7領袖之一參訪，是在對歷史及廣島出身的日本首相岸田文雄表達敬意。

日媒指出，拜登政府對中國的危機感增強，不僅要與日本，也要與印度太平洋地區的同盟國、友好國加強合作。這次拜登原本計畫訪日本、南太平洋等，出席在廣島的G7峰會後，前往南太平洋的巴布亞紐幾內亞，之後出席在澳洲舉行的美日印澳四方安全對話（Quad）峰會，但因美國政府債務上限提高的問題，疲於奔命，可能與四方安全對話的領袖在廣島舉行會談。

今天日本共同社報導，原本計畫以線上方式與會的烏克蘭總統澤倫斯基有可能訪日，因他很重視這次的G7峰會，不過一切要看俄烏戰爭的戰況如何再做最後決定。

參加G7峰會的領袖陸續抵達廣島，日本國家公安委員長谷公一今天在記者會上表示，一定要確保國內外政要的安全，日本是G7峰會主辦國，責任極為重大。

這次日本除了廣島縣的警察之外，還出動來自全國都道府縣的機動隊警察，最多的時候約布署2萬4000人，是有史以來出動最多警力的紀錄。廣島和平紀念資料館禁止一般民眾進出，周邊也實施交通管制，和平紀念資料館附近的原爆圓頂館、原爆罹難者慰靈碑周邊也有眾多警力。

(影音製作：尤昱程  訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

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