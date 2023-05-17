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廣島G7峰會明登場 BBC：台海緊張局勢升溫 日本扮演更關鍵角色

編譯徐榆涵／即時報導
七大工業國集團（G7）峰會19日至21日於日本廣島舉辦。（路透）
七大工業國集團（G7）峰會19日至21日於日本廣島舉辦。（路透）

七大工業國集團（G7）峰會19日至21日於日本廣島舉辦。BBC報導，隨著中國大陸態度日益強硬，台灣安全問題已漸成為日本關注重點，日本作為建立地區穩定的關鍵角色作用，只會愈來愈大。

報導指出，日本那霸空軍基地的例行演習呈現出新的緊迫感。軍方人士指出，「我們非常緊張」，每天都在面臨侵犯日本領土領空的事件，共軍活動的數量和質量都在擴大，涉及了無人機、轟炸機和偵察機，這個地區還有許多航空母艦。

那霸是沖繩島鏈的一部分，沖繩島鏈處於中國與台灣之間任何潛在衝突的前線。尤其在美中緊張局勢加劇下，北京誓言必要時將用武力奪取的台灣，已成為世上最大熱點之一。

報導指，隨著中國變得更為自信，台灣的安全已經成為日本日益關注的問題，日本本周末在廣島舉行G7峰會，預計台海議題將主導峰會議程，而日本作為建立地區穩定的關鍵角色作用，只會愈來愈大。

國家政策研究所國際關係教授岩間陽子（Yoko Iwama）表示，烏俄戰爭和日益動蕩的印太地區已將日本推向「權力聯盟的關鍵位置」。並稱「我們是美國在該地區的聯盟和夥伴關係網絡的關鍵，我認為美國人已經意識到這一點」。

日本 G7 北京

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