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英相蘇納克將宣布英日結成半導體夥伴 降低對台依賴

編譯黃淑玲／綜合外電
英國首相蘇納克（Rishi Sunak）在飛往日本參加G7會議的飛機上，與媒體記者談話。（美聯社）
英國首相蘇納克（Rishi Sunak）在飛往日本參加G7會議的飛機上，與媒體記者談話。（美聯社）

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）到日本參加七大工業國集團（G7）廣島峰會活動時，將宣布與日本建立半導體夥伴關係，以促進英國晶片供應鏈多元化，降低地緣政治風險。

金融時報（FT）報導，英國政府預定明天（19日）發表半導體戰略，在戰略中明列英國晶片產業面臨的危險，主要是供應來源倚靠包括台灣在內的少數國家。

FT指出，英國政府的半導體戰略將強調，英國需要降低由地緣政治敏感地區進口半導體的依賴，例如台灣。台灣是全球最大的晶片製造國，長期受到鄰近大國中國大陸的威脅。知情官員表示，戰略裡會特別點出供應鏈必須多元化，應該和日本這些國際同伴更加緊密合作。

蘇納克表示，與日本的半導體夥伴關係包含「雄心勃勃的研發合作與技能交換」，強化兩國國內相關產業、增進供應鏈韌性。

英國與日本兩國計劃在峰會前發表「廣島協議」，半導體夥伴關係是其中一環。協議範疇廣及經濟、安全、能源和科技合作。

英國即將公布的半導體戰略，預算10億英鎊，聚焦於晶片產業在英國的中程發展。這經費規模遠低於美國的晶片法案和歐盟的歐洲晶片法案。美國的晶片法案提供520億美元的補貼與獎勵，扶植企業在美國當地製造晶片。歐盟的歐洲晶片法則提供430億歐元的政府補助。

不過，英國半導體產業組織「務實半導體」共同創辦人懷特認為，以英國小很多的經濟規模與工業基礎，10億英鎊是個頗適當的水準。

英國 晶片 日本

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