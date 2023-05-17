孔子學院受北京控制引憂 英國政府擬根除官方資助

英國前首相特拉斯在台北演說呼籲英國政府即刻關閉孔子學院。路透

英國 前首相特拉斯 在台北演說呼籲英國政府即刻關閉孔子學院。首相府回應中央社詢問表示，英國政府正採取行動排除官方資金流入孔子學院，但目前評估徹底關閉孔子學院「不符比例原則」。

首相府並以背景說明方式指出，英國政府目前「不直接資助」孔子學院，「也不打算未來與任何一所孔子學院進行任何財務安排」。英國政府正著手重新檢視既有的相關資助安排。

此外，政府已採取一系列措施，以利持續應對英國高等教育領域面臨的「威脅」，包括透過「2023高等教育（言論自由）法」以及國會審議中的「國家安全法案」。

根據說明，英國政府曾通盤檢視相關法規和條款，識別有必要或可以進一步採取哪些措施，以保護英國的學術教育界，相關內容反映在今年3月發布的新版「外交國防安全政策綜合檢討報告」（Integrated Review, IR23）。

受北京控制的孔子學院屢傳限縮言論自由、進行滲透收編與影響力作戰等情事。英國政府一名發言人指出，政府認可各界關於海外干預活動對高等教育領域影響力的擔憂，包括孔子學院引發的關切。政府常態性地就學術教育界面臨的風險進行評估。

這名發言人強調，一如任何在英國境內運作的國際機構或團體，孔子學院的運作也必須合法、透明，致力於遵循言論自由、開放等價值。

英國境內約有30所孔子學院，除了在大學院校運作，部分也提供中小學華語教學資源，相關計畫受英國教育部 支持。

一名知情人士告訴中央社，貿然對孔子學院發布禁令的風險包括短期內缺乏足以替代、且規模與建置完備程度相當的教學資源，以及中方恐採取對在中國境內運作的英國文化教育機構施壓、壓縮赴英求學管道和市場吸引力等報復措施，擺脫孔子學院需要配套。

特拉斯（Liz Truss）今天稍早在台北點名「英國新首相（蘇納克）」，呼籲他即刻落實去年夏天競選保守黨黨魁的政見，將中國定義為「威脅」、全面關閉孔子學院。特拉斯主張，應以別的組織取代孔子學院，並善用來自台灣和香港的人才。

根據IR23，英國政府將加倍投入資金，以強化公務系統的中國相關專業知識和能力。蘇納克（Rishi Sunak）的外交事務發言人3月在一場為駐英外媒舉行的說明會表示，跨部會「中國能力計畫」（China Capabilities Programme）內容不僅限於語言文化訓練，還涵蓋認識中國的軍事、科技、經濟戰略與整體決策機制。計畫將在英國國內和大使館等駐外機構執行。

英國政府去年已啟動小型前導計畫。英國外交部的資料顯示，當時約170名公務人員參與前導計畫的華語學習課程，其中20人在台灣受訓。

3月13日發布IR23當天，英國政府同時宣布「國家安全保護局」（National Protective Security Authority, NPSA）正式啟動。NPSA隸屬軍情五處（MI5），旨在協助英國企業、學術教育以及其他官方和民間組織，應對、防範國安相關威脅。

同樣曾於去年夏天競選執政黨保守黨黨魁、目前是內政部主責安全事務的副大臣級官員圖根哈特（Tom Tugendhat）表示，一如國家關鍵基礎設施，科學、科技和學術也位居英國國家安全前線，NPSA將在協助企業和大學院校自我保護、維持競爭優勢方面，扮演關鍵角色。

同為保守黨的國會下議院現任外交委員會主席克恩斯（Alicia Kearns）曾積極參與修訂「2023高等教育（言論自由）法」，不遺餘力揭露孔子學院的安全隱憂。她去年接受中央社採訪時表示，台灣已在美國等地證明有能力推出成功的華語文學習課程，且往往沒有政治宣傳，或恐威脅言論自由與學術自由的疑慮。她認為，在孔子學院之外，英國應多方探索與其他教育夥伴合作的可能性。