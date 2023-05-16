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南非總統：非洲6國領袖計畫訪俄烏 盼促成和平

中央社開普敦16日綜合外電報導
南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa，右）16日在開普敦與新加坡總理李顯龍會面。路透
南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa，右）16日在開普敦與新加坡總理李顯龍會面。路透

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）今天表示，6位非洲國家領導人計畫「儘速」訪問俄羅斯與烏克蘭，以協助找尋俄烏戰爭的解決之道。

綜合法新社與路透報導，拉瑪佛沙說，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）已經「同意在莫斯科和基輔接待代表團和非洲國家元首」。

拉瑪佛沙表示，他上周末與普亭和澤倫斯基「分別通話」，提出由尚比亞、塞內加爾、剛果共和國、烏干達、埃及和南非擬定的倡議。

拉瑪佛沙說：「我跟普亭總統、澤倫斯基總統都同意開始準備與這些非洲國家元首交流…我們希望我們會密集討論。」

他是在開普敦（Cape Town）與赴南非國是訪問的新加坡總理李顯龍召開記者會時，作上述表示。

拉瑪佛沙另提到，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）、非洲聯盟（AU）已聽取這項倡議的簡報並表示歡迎；美國與英國則對相關計畫「審慎」表達支持。

拉瑪佛沙未提供明確的出訪時程表或其他細節，只說這場衝突「破壞性極大」，而且非洲「也飽受折磨」。

戰爭導致穀物價格上漲並衝擊全球貿易，非洲國家大受影響。

拉瑪佛沙昨天說，南非在這場衝突中承受選邊站的極大壓力。此前美國指控南非供應武器給莫斯科，違反南非自稱的中立性。

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