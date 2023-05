紐西蘭旅館驚傳大火至少10死 凶猛火勢「吞沒頂樓」畫面曝

紐西蘭首都威靈頓(Wellington)一間4層樓高的旅館 16日凌晨發生大火,目前已造成至少10人死亡,另外還有多人失蹤。

多家媒體報導,當地消防部門於16日凌晨接到「Loafers Lodge」旅館發生火災的報案,抵達火場後消防隊員發現火勢一路延伸至頂樓,救援行動一路持續,截至清晨4點時已至少出動20輛消防車、多達90名消防員協助救災。

#BREAKING: Multiple people have been killed after a fire ripped through a hostel in Wellington, New Zealand.#9Today | WATCH LIVE 5.30am pic.twitter.com/eyZSqAwLdU