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時隔10餘年 敘利亞首度參加阿拉伯聯盟會議

中央社利雅德15日綜合外電報導
沙烏地阿拉伯財政部長賈丹。(路透資料照)
沙烏地阿拉伯財政部長賈丹。(路透資料照)

敘利亞遭阿拉伯聯盟停權10多年後重返聯盟，敘利亞官員今天參加了為19日在沙烏地阿拉伯登場阿盟峰會舉行的準備會議。

根據敘利亞國營電視台（Al Ekhbariya）現場轉播，沙烏地阿拉伯財政部長賈丹（Mohammed al-Jadaan）在會中表示：「我利用這個機會歡迎敘利亞阿拉伯共和國重返阿拉伯國家聯盟（League of Arab States）。」

法新社報導，在鏡頭轉到敘利亞代表團時，賈丹表示，他「期待和大家合作完成我們的志業」。

敘利亞暴力鎮壓國內抗議淪為內戰衝突，造成50多萬人死亡，以及數以百萬計民眾流離失所，因而在2011年11月遭阿拉伯聯盟停權，這是其後敘利亞官員首次參加阿盟會議。

阿拉伯聯盟本月稍早歡迎敘利亞重返聯盟，這也使得敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）遭到多年孤立後，再度獲得阿拉伯國家接納。

沙烏地阿拉伯國王沙爾曼（Salman bin Abdulaziz Al Saud）邀請阿塞德參加19日在吉達（Jeddah）舉行的阿拉伯聯盟峰會，這將是阿塞德自2010年在利比亞出席峰會以來首次與會。

伊朗和俄羅斯的關鍵援助下，阿塞德政府穩住政權，逐漸收回失土，終於重獲區域國家的接納。

沙烏地阿拉伯 伊朗 財政部

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