白俄總統傳健康惡化 反對派領袖呼籲國民做好準備

現年68歲的白俄總統魯卡申柯傳健康惡化。(路透)

在出現臆測白俄羅斯 強人總統魯卡申柯健康狀況惡化的報導後，流亡的白俄反對派領袖季哈諾夫斯卡婭今天呼籲民眾為政治變局「做好準備」。

法新社報導，自1994年執政至今、現年68歲的魯卡申柯（Alexander Lukashenko）已經6天沒有公開現身，缺席了數場重要活動。

他最後一次被看到是在莫斯科出席為紀念蘇聯擊敗納粹 的慶祝活動，但沒參加由他的盟友俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）主辦的午宴。

一些俄國 與白俄記者指出，魯卡申柯出席莫斯科紅場（Red Square）閱兵儀式時看起來身體不適。

魯卡申柯的競爭對手季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）在推特（Twitter）評論關於魯卡申柯健康狀況的「傳聞」。季哈諾夫斯卡婭在2020年反對派對魯卡申柯發動大規模抗爭後，流亡立陶宛。

季哈諾夫斯卡婭表示：「對我們來說，這只意味著一件事：我們應該為各種情況做好充分準備。」

她提到：「為了將白俄羅斯導向民主之路，以及防範俄羅斯的干預，我們需要國際社會積極、快速地行動。」

與傳統不同，魯卡申柯也沒有在5月9日向白俄退伍軍人發表談話。

官方尚未對魯卡申柯缺席公開活動的情況發表評論。

去年，魯卡申柯允許俄國以白俄領土作為入侵烏克蘭的跳板。

2020年，曾為集體農場主管的魯卡申柯宣稱在大選中贏得第6個任期，刺激了數十萬白俄羅斯人上街抗議。

魯卡申柯的政權鎮壓了空前的抗議活動，將多數異議者逮捕入獄，或迫使他們流亡。