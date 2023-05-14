泰國大選在野黨大勝 觀光業、零售業可望成大贏家

泰國多數政黨把觀光業視為是能快速增加就業與收入的產業，因此觀光業選後可望迎接利多政策。（歐新社）

泰國 支持民主的兩個在野黨14日在國會大選中取得明顯勝利，預期將有利於零售業 者、消費者產品製造商以及觀光 業者，因為新的政府可能會強化內需，保護泰國脆弱的經濟復甦。

根據選舉委員會，反對派的前進黨（Move Forward）和為泰黨（Pheu Thai）在泰國眾議院500個席次中拿下超過280席次，超過泰國總理巴育所屬的團結建國黨。

彭博資訊指出，如果兩大在野黨最終組成執政聯盟政府，預期會履行他們要發放現金、提高最低工資、退休人士與年長者津貼的政見。以下是對各產業的推估影響：

觀光業

多數政黨把觀光業視為是能快速增加就業與收入的產業。為泰黨尋求把泰國定位為區域運輸樞紐，已提議採取多項措施，讓來自外國觀光客的收入在2027年前提升至3兆泰銖（880億美元）。該檔計畫在四年內把機場旅客容量提升至1.2億人次，推動更多雙邊免簽證旅行協議。

觀光業的贏家包括泰國機場公司、泰航、亞洲航空公司、皇雀航空、飯店業者美諾國際（Minor International）、都喜天闕（Dusit Thani）中央廣場酒店等等。醫療與養生觀光領域的業者如曼谷杜斯特醫療服務公司與康民醫院公司等也可望受惠。

消費必需品

從冷凍食品與即食食品正餐與泡麵業者預料在選後迎來更多消費者支出，可觀察正大食品（Charoen Pokphand Foods）、Osotspa、Betagro、 Thaifoods Group、Oishi Group和Thai President Foods等食品業者。

零售業

由於新政府將發放現金，再加上電力與燃料費用降低，可望使得泰國民眾手上有更多可支配資金花費在從洗髮精、包裝食品與智慧手機等各種消費品。這一領域的贏家包括零售業者Central Retail Corp、Berli Jucker、Siam Makro、Com7與CP All公司。

水泥與居家修繕

為泰黨承諾四年內要讓農民的收入提升兩倍，預料泰國約800萬戶農家將有更多錢可投入房屋修繕與新屋營建，預料包括皇象水泥（Siam Cement）、Home Product Center、Dohome、Index Livingmall與Siam Global House公司受惠。

電力業者

多數泰國政黨承諾調降電價，此前在夏季數月中，大眾不斷抱怨電費帳單數字飆高。若是新政府推動調降零售電價，修改一些現有的電力購買公式，可能會影響Gulf Energy、Ratch Group、B Grimm Power、Banpu與Electricity Generating等電力公司。

燃料零售商

泰國政府長期來為零售柴油與液化瓦斯價格提供補貼以遏制通膨。新政府可能會檢討柴油消費稅的調降，以及提供給低收入族群的補貼。這可能會影響煉油業者與燃料零售業者，如PTT、PTT Oil and Retail Business、PTT Exploration以及Production、Star Petroleum、Refining與Bangchak Corp。