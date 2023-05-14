我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人母親87歲移民美國 生日盼與7兒女相見

「媽媽，這就是情緒啊！」亞裔母子對話融化千萬人

影／凱特王妃驚喜現身彈鋼琴 致敬烏克蘭

世界新聞網／即時報導
英國凱特王妃在歐洲歌唱大賽決賽以預錄影像驚喜登場，並露了一手鋼琴。(擷自推特)
英國凱特王妃在歐洲歌唱大賽決賽以預錄影像驚喜登場，並露了一手鋼琴。(擷自推特)

英國凱特王妃周六晚上在歐洲歌唱大賽決賽以預錄影像驚喜登場，並露了一手鋼琴。

凱特王妃演奏了去年的冠軍隊伍、烏克蘭團體Kalush Orchestra的歌曲「Stefania」，她戴上一對屬於已故女王伊麗莎白二世的耳環，身上的藍色禮服則是對烏克蘭國旗的致敬。

歐洲歌唱大賽決賽的開場剪輯了凱特王妃及多位音樂家與Kalush Orchestra 一同表演的「Stefania」，表演者還包括歌劇大師韋伯(Andrew Lloyd Webber)、Ms、Banks、Joss Stone、Ballet Black、Bolt Strings和2022年亞軍Sam Ryder。

歐洲歌唱大賽通常在前一年獲勝者的祖國舉行，但由於烏克蘭仍陷戰火，今年決賽在英國利物浦舉行。

凱特王妃從10歲或11歲左右開始學習彈鋼琴，直到13歲。

凱特 烏克蘭 英國 歌劇

上一則

「媽媽，這就是情緒啊！」4歲亞裔童高情商對話 融化千萬人

下一則

日本地震震出鳥居安全性 業者專家盼訂統一標準

熱門新聞

一戶人家日前發現一隻身長1.5米的夢幻仙氣白蛇進到家中，村民直呼「這是神蹟」紛紛跑來觀賞，但後來知道真相後全都崩潰了，因為這隻仙氣白蛇其實是劇毒白化眼鏡蛇。 (截自影片)

仙氣白蛇現身家中 村民喊神蹟…專家：怎麼死都不知道

2023-05-10 18:56
英國國王查理三世6日舉行加冕典禮，典禮中一個身穿長袍、頭帶兜帽，彷彿「死神」的黑影悠悠晃過西敏寺門口。(截取自@realjoegreeeen推特影片)

「死神」現蹤英王加冕儀式？ 西敏寺回應

2023-05-07 12:24
英王查理三世6日加冕。（Getty Images）

74歲英王查理若駕崩 新繼承順序為何？網掀熱議

2023-05-06 23:45
泰王瓦吉拉隆功與王后素提達6日出席在倫敦西敏寺舉行的英王查理三世加冕大典，素提達拎的Yan Lipao包意外爆紅。（路透）

泰王出席查理三世加冕 王后手提包意外走紅

2023-05-10 13:15
查理三世加冕後的首張王室大合照，無哈利王子。(Getty Images)

英王室公布大合照 少了兩位王子

2023-05-10 02:28
凱特被傳想盡一切辦法扼殺弟媳在英國皇室的空間。（路透資料照片）

未來王后先下手為強？凱特決心封殺梅根到底

2023-05-09 12:32

超人氣

更多 >
新車「貴到買不起」均價漲30% 破4.8萬元

新車「貴到買不起」均價漲30% 破4.8萬元
史無前例…傑尼斯為創辦人猥褻黑歷史道歉了

史無前例…傑尼斯為創辦人猥褻黑歷史道歉了
特斯拉故障竟是動物惹禍 華人送修2次破財1600元

特斯拉故障竟是動物惹禍 華人送修2次破財1600元
誠品買書「阿共打來怎麼辦」台灣民眾竟接到中國統戰電話

誠品買書「阿共打來怎麼辦」台灣民眾竟接到中國統戰電話
華資超市南加西柯汶那市開分店 華人居民超驚喜

華資超市南加西柯汶那市開分店 華人居民超驚喜