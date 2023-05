影／凱特王妃驚喜現身彈鋼琴 致敬烏克蘭

英國凱特 王妃周六晚上在歐洲歌唱大賽決賽以預錄影像驚喜登場,並露了一手鋼琴。

凱特王妃演奏了去年的冠軍隊伍、烏克蘭 團體Kalush Orchestra的歌曲「Stefania」,她戴上一對屬於已故女王伊麗莎白二世的耳環,身上的藍色禮服則是對烏克蘭國旗的致敬。

歐洲歌唱大賽決賽的開場剪輯了凱特王妃及多位音樂家與Kalush Orchestra 一同表演的「Stefania」,表演者還包括歌劇 大師韋伯(Andrew Lloyd Webber)、Ms、Banks、Joss Stone、Ballet Black、Bolt Strings和2022年亞軍Sam Ryder。

歐洲歌唱大賽通常在前一年獲勝者的祖國舉行,但由於烏克蘭仍陷戰火,今年決賽在英國利物浦舉行。

凱特王妃從10歲或11歲左右開始學習彈鋼琴,直到13歲。

