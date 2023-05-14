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「媽媽，這就是情緒啊！」4歲亞裔童高情商對話 融化千萬人

世界新聞網／即時報導

加拿大一名菲律賓裔媽媽與她4歲兒子在睡前的談心，在近日成為最暖心的熱門影片之一，這段影片在社群媒體上瘋傳，僅24小時內就超過980萬觀看。

喬妮莎·帕德諾斯(Jonisa Padernos)拍攝的影片顯示，她4歲的兒子阿爾迪(Aldie)對她說自己因為被禁止出門，而產生了哪些情緒。

影片來源：YouTube Breitbart News

阿爾迪(Aldie)說：「你今天不讓我出去，讓我有點難過。」

喬妮莎用溫柔的語氣告訴他，要學著承擔行為的後果。

阿爾迪說：「一開始我有點難過，後來就變得有點沮喪──不只一點點。」

喬妮莎告訴他，每個人都會有沮喪的時候，我們無法總是順心如意。

阿爾迪說：「是，對爸爸來說是這樣，對媽媽來說也是這樣，不過這對小孩子來說並不容易，小孩子並不總是理解什麼不應該做。」

阿爾迪還說，之前自己怎麼幫助爸爸在妹妹打破盤子時冷靜下來，「我教爸爸要先停住，慢慢呼吸，然後做出聰明的選擇。」

阿爾迪說：「今天我原本有點生氣，但後來我就沒事了。」

媽媽說：「人生就是這樣，我們有時沮喪，有時生氣，有時哭泣……」

阿爾迪說：「媽媽，那就是情緒啊！」

阿爾迪接著說：「今天我的情緒處理得不好，但即使我那麼生氣，你還是愛我嗎？」

喬妮莎將阿爾迪抱在懷裡，告訴他無論發生什麼，她都會永遠愛他。

許多網友對阿爾迪表現出的成熟度感到讚嘆，還有人說阿爾迪應該考慮出書了；也有很多人讚許喬妮莎的教育方式，有網友說：「父母與孩子之間的情感交流很重要，因為它會帶來孩子的幸福感，孩子知道他可以相信別人會尊重他的需要。」

社群媒體 教育 加拿大

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