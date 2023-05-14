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政府下令禁用西方app 伊朗民眾無奈改用國產軟體

中央社德黑蘭13日綜合外電報導
伊朗當局以安全為由加強限制使用網路，民眾被迫只能用國產的手機應用程式。(Getty Images)
伊朗當局以安全為由加強限制使用網路，民眾被迫只能用國產的手機應用程式。(Getty Images)

伊朗先前出現持續好幾個月的抗議活動，當局以安全為由加強限制使用網路，並下令禁用西方國家走紅的app，民眾只好改用政府核可的app取代。

伊朗人習慣使用虛擬私人網路（virtual private network, VPN）來規避政府針對上網的限制，並藉此使用被禁用的網站或美國的臉書（Facebook）、推特（Twitter）、YouTube等應用程式（app）。

22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因為違反伊朗對女性的嚴格服裝規定被捕，而在去年9月喪命後，引發在全國遍地開花的抗議，當局甚至曾實施全面性的斷網措施。

在網路恢復運作後，連精通相關技術的人，都不得不使用伊朗當局核准的app，例如以Neshan導航，或用Snapp!叫計程車。

伊朗政府表示，有8900萬人註冊使用包括Bale、Ita、Rubika、Soroush在內的伊朗通訊軟體，但並非所有人都樂於轉換使用這些軟體。

住在首都德黑蘭的羅哈尼（Mansour Roghani）說：「我關注的主題、和我有聯繫的朋友，都不在那些伊朗的平台上。」

這位前市政府雇員說：「如果用VPN可以的話，那我會用Telegram和WhatsApp。」並補充道，他並未安裝伊朗的app來取代原本那些他慣用的app。

伊朗 臉書 推特

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