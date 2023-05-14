日本地震震出鳥居安全性 業者專家盼訂統一標準

鳥居示意圖。(Photo by Kenny Gaines on Unsplash)

日本 石川縣珠洲市5月5日因地震 被觀測到震度6強搖晃，至少7間神社內的鳥居被震倒。由於日本建築基準法沒有直接關於鳥居安全性的規定，業者及專家都建議制訂全國一致標準。

日本放送協會（NHK）報導，在石川縣連串地震中被觀測到最大震度6強的珠洲市，事後相繼傳出有神社鳥居倒塌。根據NHK自行採訪得知，至少有7間神社鳥居被震倒。

珠洲市三崎町的須須神社內，一座高度約9公尺的石造鳥居在地震中倒塌。神社方面表示，這座鳥居50年前完工，今年5月5日地震後外出查看，就發現鳥居從石柱根部附近倒塌，整個碎裂一地。

日本政府國土交通省表示，建築基準法並無關於鳥居安全性的直接規定，如何確保包括耐震性在內的安全性，都是委由各地方政府自行決定。

石川縣政府將高度超過15公尺的鳥居視為建築基準法上的「建造物」，要求所有者必須透過行政作為確認其安全性，但這次倒塌的鳥居高度都不到15公尺。

至今已建造約20座鳥居的石川縣小松市石材店社長松上浩幸說，「要建造不會倒塌的鳥居並非易事」。

松上說，因為鳥居重心在上方，愈高處愈容易受到地震搖晃，特別是要讓較高的鳥居不倒塌真的很難，「地震發生時必然會變得危險」。

他說，雖然建造鳥居的業者各自都會考 量到安全性，但還是希望中央制訂統一標準讓大家遵循。

熟知文化財（文化遺產）防災的日本立命館大學教授大窪健之說，鳥居是不特定多數人會造訪的場所，一旦倒塌可能造成人員傷亡。

大窪說，不僅從保護民眾生命安全的觀點來看，從保護重要文物來說也很重要。藉由這次的地震，中央政府應該檢討制訂全國統一標準，確保鳥居安全性。