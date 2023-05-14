巴黎法院推翻警方禁令 極右派社團獲准集會

約350名「法蘭西運動」的成員參加巴黎的「法國面臨危機」（France in danger）座談會。（歐新社）

法國內政部 下令制止極右派抗議，但在法院推翻警方依內政部指示下達的禁令後，主張恢復君主制的法國極右派社團「法蘭西運動」（Action française）今天獲准在首都巴黎示威。

法新社報導，在法院裁定推翻當局禁令後，昨天已有約350名「法蘭西運動」的成員得以參加巴黎的「法國面臨危機」（France in danger）座談會，一些與會成員蒙面並身穿黑衣。

法新社記者目擊，聚會在警方重重戒備下進行。

巴黎行政法院在座談會前幾小時發聲明給法新社，內文寫道：「自2023年5月12日起執行的警察 廳長命令已暫停。」

然而法院駁回極右派人士貝尼德悌（Yvan Benedetti）及其所屬團體「民族主義者」（The Nationalists）的上訴，他們無法於今天同一時間集會。

「法蘭西運動」今日聚會將向15世紀領導法國人打敗英格蘭的聖女貞德（Joan of Arc）致敬，法國許多極右派運動都推崇聖女貞德。