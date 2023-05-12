土耳其14日大選 連任或是換新血？將見分曉

中間偏左「共和人民黨」（CHP）黨魁基里達歐魯，目前支持率微幅超越厄多安。（Getty Images）

土耳其大選14日舉行，千萬選民將決定讓掌權多年的總統厄多安繼續執政，或換人當家。曾被譏「敗選哥」的候選人基里達歐魯雖然支持率微幅超越厄多安，但土耳其民調 曾有翻車紀錄，一切等開票完畢才能定論。

從水深火熱的經濟、難民政策，到今年2月重挫東南部、奪去5萬多條命的地震，多方因素牽動土耳其約6100萬選民對厄多安執政能力的「公投」。目前而言，土耳其失控的通膨率似乎對主要挑戰者基里達歐魯相當有利。

5月14日的投票 將於當地時間上午8時開跑，下午5時結束。土耳其法規規定，所有競選活動必須於5月13日下午6時停止。初步結果預計於14日晚間11時59分公布，屆時各大電視台將開始報導相關消息。土耳其約300萬的海外選民已於9日結束投票。

依照傳統，得票數較高的候選人將在15日清晨大部分選票清點完畢後宣布勝選，並發表演說。不過，土耳其最高選舉委員會可能需要數日甚至一周的時間點票才能公布最終結果。

如果厄多安及基里達歐魯都無法過半，兩人將於5月28日進入第二輪決選。

厄多安是執政黨「正義發展黨」（AKP）創黨元老兼黨魁。他2003年先當選總理，2014年受國會任命為總統，當時總統只是虛位元首。

土耳其2017年的修憲公投結果讓厄多安得以正式擴權，他不但握有行政權，得以直接任命部長等最高層級政府官員，還能夠選派1人或多人擔任副總統。總理辦公室與總理一職也被廢除，土耳其等於進入超級大總統時代。

他壟斷權力、打壓異議人士及使土耳其偏離國父凱末爾的世俗藍圖而受到抨擊。

中間偏左「共和人民黨」（CHP）黨魁基里達歐魯獲得6個政黨推舉出征，外界普遍認為這次有可能換他入主總統府。

基里達歐魯過去選運不濟，遭厄多安人馬譏為「落選哥」（series loser），但2019年「共和人民黨」於地方選舉中奪下重點城市後一吐怨氣，厄多安也初嘗重大敗果。有人稱這位74歲的退休公務員是土耳其版「甘地」，也有人批評他缺乏政治魅力，不讓新人出頭硬要參選。

另一位總統候選人為右翼ATA聯盟候選人歐根。55歲的他曾經是厄多安友黨民族行動黨（MHP）成員，知名度不如其他候選人。

土耳其民眾14日也將選出600名國會議員，選票長如春聯，列有32個政黨的名單。土耳其政黨要入國會，必須先過7%門檻。沒過門檻的政黨仍可透過結盟爭取議席。

執政黨正義發展黨、民族行動黨、大團結黨（BBP）、大統一黨（BBP）及新福利黨（YRP）組成人民聯盟，主要在野陣營則成立「國家聯盟」抗衡，成員為共和人民黨、好黨（Iyi）、幸福黨（SP）、未來黨（GP）、民主黨 （DP）及民主躍進黨（DEVA）。

親庫德族政黨人民民主黨（HDP）於上次選舉中支持率排名第3，如今因面臨資金斷炊危機而在綠色左翼黨（YSP）旗下角逐國會席次。