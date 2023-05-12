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歐盟重塑與中國關係 立陶宛外長：該想「脫鉤」可能

中央社布魯塞爾12日專電
歐盟外長今天集會討論重塑與中國關係，以期在6月底元首高峰會達成新的政策共識。圖左到右分別為：瑞典外交部長比爾史特龍（Tobias Billstrom）、立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）和歐洲聯盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）。路透
歐盟外長今天集會討論重塑與中國關係，以期在6月底元首高峰會達成新的政策共識。圖左到右分別為：瑞典外交部長比爾史特龍（Tobias Billstrom）、立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）和歐洲聯盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）。路透

歐盟外長今天集會討論重塑與中國關係，以期在6月底元首高峰會達成新的政策共識。從會前發言可略窺各國不同傾向，如立陶宛主張該思考「脫鉤」可能，賽普勒斯則強調一中是紅線。

自從後疫情時代歐中關係重新啟動、多位歐洲首長陸續出訪中國以來，歐盟對外事務決策圈就密集韞釀、探討如何更新對中國政策，希望27個成員國採取一致立場，避免被北京各個擊破。

不過，共識談何容易。今天歐盟外長在輪值主席國瑞典的首都斯德哥爾摩開會，多國外長進入會場前接受媒體堵訪，發言重點顯出對中國議題不同的關切面向。

目前27國較可能達成共識的有兩點，一是歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）提出，歐盟不與中國「脫鉤」（de-coupling），而是「去風險化」（de-risking），以此涵括歐盟在關鍵原料等經貿領域對中國降低依賴的連串政策。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）日前在歐洲議會（European Parliament）演說時已公開為「去風險化」背書支持。

但立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）今天被堵訪時指出，他並不推銷與中國「脫鉤」，然而歐盟該對可能發生「脫鉤」預作準備。

他解釋，俄羅斯入侵烏克蘭之前，沒有人會想到脫鉤的事，但如今「我們事已至此」。他認為歐盟應該有人為可能發生與中國「脫鉤」的情況預先策畫，「不是因為我們想要它發生，而是因為情勢，例如台灣海峽（現狀）萬一被武力改變」。

「歐盟將會需要對此發展趨向有所回應，而這將會導向某種程度的脫鉤。」藍斯柏吉斯說。

歐盟另一個可能的共識，將是維持自2019年以來對中國的三聯式定位：夥伴、競爭者、體制性對手。

歐盟對外事務部（EEAS）在昨天發給各國的參考文件中指出，這三個定位的權重可動態調整，「明顯的是，對手這個面向在近年變得更重要」。

歐洲聯盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在堵訪時表示，歐盟與中國彼此貿易夥伴關係密切，但在世界上是對手，各向全球呈現不同的政經體制模式。

相較波瑞爾在「夥伴」與「對手」間擺盪，德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）直言：「不幸的是，競爭和對手的面向在對中關係上已經增加了。」

歐盟裡的「小朋友」、人口僅約120萬的小島國賽普勒斯（Cyprus），是與中國夥伴關係的堅定支持者。

剛在3月上任的賽普勒斯外交部長康波斯（Constantinos Kombos）在回答對台灣議題的看法時，強調「一個中國」政策，「我們重視主權和領土的完整，歐盟非常謹慎處理這個議題，這是紅線，我們要很小心」。

他說與中國對話可以減低風險，「中國是很棒的夥伴，可以成為競爭對手…我們該堅持原則，但也要小心避免影響到互利」。

賽普勒斯內部有分離勢力難題，曾與中國互相承諾支持「一個中國、一個賽普勒斯」。

今天歐盟大部分公開發言的外長，都把重點放在降低對中國經濟過度依賴的風險，像賽普勒斯這般傾中的很少見。不過歐盟對外政策採共識決，1國的力量就足以阻礙決策。

此外，自從法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）標榜歐洲「戰略自主」，主張勿在台海局勢中成為美國跟隨者的言論生波後，不少歐盟國家常主動申明歐美關係的重要。

羅馬尼亞外長奧雷斯庫（Bogdan Aurescu）今天就說：「只要是關於中國，跨大西洋的戰略性聯盟就很重要。」

波蘭外交部發言人賈西納（Lukasz Jasina）也說，歐盟對中國的立場應團結，包括與美國一起。他認為第二次世界大戰後的歐美合作有效防止許多不穩定情勢，這個成功的政策應持續下去。

歐盟 德國 立陶宛

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