我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

妻子去世一個月 白卡向他追討22萬醫療費

不是馬桶 旅館工作人員透露房間內最髒的是這些

德國賓士車廠槍擊案 2人死亡警逮1嫌

中央社柏林11日綜合外電報導
一名男子今天在德國汽車大廠賓士工廠的生產大廳開火，造成兩人死亡。警方說，犯嫌已被逮捕。圖為許多警車和救護車停在賓士工廠入口處。美聯社
一名男子今天在德國汽車大廠賓士工廠的生產大廳開火，造成兩人死亡。警方說，犯嫌已被逮捕。圖為許多警車和救護車停在賓士工廠入口處。美聯社

德國警方表示，一名男子今天在德國汽車大廠賓士工廠的生產大廳開火，造成兩人死亡。警方說，犯嫌已被逮捕。

法新社報導，路德維希堡市（Ludwigsburg）警方在聲明中說：「一名53歲的男子在早上7時45分左右進入大廳，向兩個人開槍。」

警方說，安全人員在賓士（Mercedes-Benz）辛德芬根（Sindelfingen）工廠的大廳拘留犯嫌，並將他交給警方。警方在沒有遭遇抵抗的情況下逮捕他。

兩名受害人都是44歲的男子，後來均因傷勢過重而死亡。

警方發推文表示，沒有其他人受傷。

警方說，警察和救援人員仍在現場，建築物已被清空且無安全疑慮，對公眾沒有危險。

攻擊的動機還在調查。

賓士在聲明中確認有2人死亡，並表示死者和犯嫌都是一個外部服務提供商的員工。

聲明中說：「我們對今天早上來自辛德芬根的悲慘消息深感震驚和悲傷。我們對受害者、他們的家人和現場的所有員工表示慰問。」

德國「畫報」（Bild）報導，犯嫌是一家物流公司的員工。

賓士在位於斯圖加特西南約17公里的辛德芬根工廠生產旗艦S-Class豪華轎車。據賓士公司表示，約有3萬5000人在這座工廠上班。

德國 警察 汽車

上一則

猴痘疫情趨緩 世衛：不再是國際關注公衛緊急事件

下一則

北約軍委主席：俄羅斯85%軍力投入侵略烏克蘭

延伸閱讀

德總理：歐對中不脫鉤但要脫險 見秦剛稱願與中談烏危機

德總理：歐對中不脫鉤但要脫險 見秦剛稱願與中談烏危機
德國收容逾百萬烏克蘭難民 超越波蘭居歐洲首位

德國收容逾百萬烏克蘭難民 超越波蘭居歐洲首位
演習變槍戰？ 美墨邊境爆發槍擊案 真相原來如此

演習變槍戰？ 美墨邊境爆發槍擊案 真相原來如此
法德關係緊繃之際 馬克宏7月將赴德訪問…23年來首見

法德關係緊繃之際 馬克宏7月將赴德訪問…23年來首見

熱門新聞

英王查理三世6日加冕。（Getty Images）

74歲英王查理若駕崩 新繼承順序為何？網掀熱議

2023-05-06 23:45
(取自推特)

戰爭場外打到場內…俄羅斯代表扯烏克蘭國旗 遭揮拳暴揍

2023-05-05 12:06
英國國王查理三世6日舉行加冕典禮，典禮中一個身穿長袍、頭帶兜帽，彷彿「死神」的黑影悠悠晃過西敏寺門口。(截取自@realjoegreeeen推特影片)

「死神」現蹤英王加冕儀式？ 西敏寺回應

2023-05-07 12:24
威廉王子和凱特王妃帶著夏綠蒂公主和路易王子6日抵達西敏寺大教堂的西大門時，威廉看起來有點著急。（路透）

英媒：查理加冕大典威廉和凱特竟遲到 比父親更晚步入教堂

2023-05-06 21:59
一戶人家日前發現一隻身長1.5米的夢幻仙氣白蛇進到家中，村民直呼「這是神蹟」紛紛跑來觀賞，但後來知道真相後全都崩潰了，因為這隻仙氣白蛇其實是劇毒白化眼鏡蛇。 (截自影片)

仙氣白蛇現身家中 村民喊神蹟…專家：怎麼死都不知道

2023-05-10 18:56
日本「拉麵二郎」八王子野猿街道店以大份量聞名。（取材自Google地圖）

客人亂停車太擾民 日本知名拉麵店「用1狠招」給教訓 饕客卻哭了

2023-05-05 06:42

超人氣

更多 >
仙氣白蛇現身家中 村民喊神蹟…專家：怎麼死都不知道

仙氣白蛇現身家中 村民喊神蹟…專家：怎麼死都不知道
疑患抑鬱症 紐約法拉盛31歲華女跳樓身亡

疑患抑鬱症 紐約法拉盛31歲華女跳樓身亡
不是馬桶 旅館工作人員透露房間內最髒的是這些

不是馬桶 旅館工作人員透露房間內最髒的是這些
王心凌翻版 她登「乘風2023」輾壓眾人 背後勢力曝光

王心凌翻版 她登「乘風2023」輾壓眾人 背後勢力曝光
「債務違約」會如何？學者：4嚴重後果 將逼麥卡錫讓步

「債務違約」會如何？學者：4嚴重後果 將逼麥卡錫讓步