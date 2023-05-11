德國賓士車廠槍擊案 2人死亡警逮1嫌

一名男子今天在德國汽車大廠賓士工廠的生產大廳開火，造成兩人死亡。警方說，犯嫌已被逮捕。圖為許多警車和救護車停在賓士工廠入口處。美聯社

德國 警方表示，一名男子今天在德國汽車 大廠賓士工廠的生產大廳開火，造成兩人死亡。警方說，犯嫌已被逮捕。

法新社報導，路德維希堡市（Ludwigsburg）警方在聲明中說：「一名53歲的男子在早上7時45分左右進入大廳，向兩個人開槍。」

警方說，安全人員在賓士（Mercedes-Benz）辛德芬根（Sindelfingen）工廠的大廳拘留犯嫌，並將他交給警方。警方在沒有遭遇抵抗的情況下逮捕他。

兩名受害人都是44歲的男子，後來均因傷勢過重而死亡。

警方發推文表示，沒有其他人受傷。

警方說，警察 和救援人員仍在現場，建築物已被清空且無安全疑慮，對公眾沒有危險。

攻擊的動機還在調查。

賓士在聲明中確認有2人死亡，並表示死者和犯嫌都是一個外部服務提供商的員工。

聲明中說：「我們對今天早上來自辛德芬根的悲慘消息深感震驚和悲傷。我們對受害者、他們的家人和現場的所有員工表示慰問。」

德國「畫報」（Bild）報導，犯嫌是一家物流公司的員工。

賓士在位於斯圖加特西南約17公里的辛德芬根工廠生產旗艦S-Class豪華轎車。據賓士公司表示，約有3萬5000人在這座工廠上班。