距大選投票剩3天 土耳其有總統候選人突宣布退選

土耳其在野六黨共推的總統候選人、共和人民黨主席庫魯奇達羅格魯（左）與11日宣布退選的「國土黨」候選人殷斯（右）。（路透資料照）

土耳其14日將舉行總統與國會選舉，此次總統的選情對各方都可說是結果難料，更在投票 前3天出現了戲劇性發展，其中一位總統候選人宣布退選。媒體指出，此舉預期將提高現任總統厄多安主要挑戰者的勝選機會。

半島電視台報導，在野「國土黨」的候選人殷斯（Muharrem Ince）11日宣布自己要退出被標榜為土國近年來最重要的一場總統選舉，「我要撤回我的候選資格，我是為我的國家而這麼做的」。

殷斯將國土黨與自己的選戰打造為「第三條路」，也是唯一沒有政黨聯盟支持的候選人。他發布聲明指出，自己決定退選的背後因素要歸咎於明顯針對他的抹黑行動，「土耳其無法保護我的聲譽，總統候選人的聲譽很重要」。

殷斯表示，國土黨對土耳其的未來十分重要，必須進入國會，希望家家戶戶都把票投給國土黨，同時也猛烈抨擊反對派，「當他們輸掉選舉時，就會把責任推給我們，他們不該有任何藉口」。

報導指出，殷斯退選有可能為在野六黨共推的共和人民黨（CHP）主席庫魯奇達羅格魯（Kemal Kılıçdaroğlu）增加選票。根據土國較受尊敬民調 公司之一的KONDA所公布選前最後一次調查結果，殷斯的支持率為2.2%。庫魯奇達羅格魯以49.3%領先，厄多安以43.7%居次。

按照土耳其選制，如果沒有一位總統候選人在14日投票取得絕對多數，得票最多的兩位候選人就要在28日進行決戰投票。