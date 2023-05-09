種族主義？巴西超市頻傳歧視非裔暴力事件

巴西 超市近年一再發生暴力和種族歧視 案件，專家指出，除了社會結構性種族主義現實外，安全服務外包合同普及以及公司管理層與員工之間缺乏有效溝通，也易促成這種情況。

一對非裔 夫婦5日涉嫌試圖在巴西東北部城市薩爾瓦多（Salvador）的一家超市偷走一袋奶粉後遭到暴力攻擊。

社群媒體流傳的一支影片畫面顯示，兩人靠在牆上，受到幾名男子辱罵和毆打，但他們沒有露臉。自稱叫做Jamile的非裔婦女說，因為女兒需要所以偷了奶粉。當地警方正在調查此案。

巴西許多城市經常發生在超市攻擊非裔或種族歧視事件。例如2020年11月，一名40歲的非裔男子在巴西南部城市快樂港（Porto Alegre）的一家超市被保安毆打致死。

去年，一名19歲青年在里約熱內盧市一家超市被保安當著母親的面掐死。2019年，一名17歲少年在聖保羅市一家超市被兩名保安捆綁、折磨和鞭打。

里約熱內盧聯邦大學（UFRJ）經濟研究所社會責任與可持續發展實驗室教授凱瑟（Juliana Kaiser）認為，巴西社會的種族主義是解釋暴力和歧視案件的核心因素，特別是涉及商業機構的案件，缺乏非裔擔任要職更易造成這種情況發生。

凱瑟指出，商業服務中的非裔代表也有利於商店的形象，並有助改變巴西城市的社會經濟概況，大多數生活在城市邊緣地區遭受貧困的人是非裔。

凱瑟表示，種族主義案件在超市可能比其他零售店更常見，因為這些地方是非裔更容易進入的地方；在許多購物中心，低收入的非裔在入口處就會被擋住，不讓進入。

前檢察官暨律師佛勒利（Ronaldo Fleury）認為，日益普遍的外包安保服務做法在當前形勢下也是原因之一，外包已成為商家尋求免責的一種方式，但它的最大問題是失去對勞工素質的控制。

關於5日在薩爾瓦多發生的案件，佛勒利表示，即使證明暴力行為不是由與超市有關聯的員工犯下的，超市也必須以某種方式承擔責任，因為維護現場安全是企業的責任。

專家指出，零售連鎖店指揮部與服務端員工之間的溝通困難是超市暴力和種族歧視案件頻繁發生的另一個重要因素。

米納斯吉拉斯天主教大學（PUC Minas）公共關係顧問、教授彭芬（Marcus Bomfim）認為，很少有公司能夠呈現對當前巴西現實敏感的管理形式，並且有效地指導員工面對這種情況。

彭芬表示，種族暴力問題不能僅僅被視為營運問題，而應被視為公司與員工之間的關係，實施種族主義意識計畫的公司主管並非每天都在店裡，以至於缺乏與服務端員工更密切的關係和瞭解他們面臨的挑戰。