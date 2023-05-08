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英首相與烏克蘭難民共享加冕午餐會 美第一夫人同歡

中央社倫敦8日專電
英王查理三世6日加冕，英國首相府7日於首相官邸所在唐寧街舉行加冕主題街頭午餐派對。圖右到左分別為英國首相蘇納克、美第一夫人吉兒．拜登、吉兒的孫女芬尼根(Finnegan Biden)和英國首相夫人阿克莎塔。路透
英王查理三世6日加冕，英國首相府7日於首相官邸所在唐寧街舉行加冕主題街頭午餐派對。圖右到左分別為英國首相蘇納克、美第一夫人吉兒．拜登、吉兒的孫女芬尼根(Finnegan Biden)和英國首相夫人阿克莎塔。路透

英王查理三世6日加冕，英國首相府7日於首相官邸所在唐寧街舉行加冕主題街頭午餐派對，因俄羅斯的侵略戰爭被迫遷居英國的烏克蘭民眾受邀同歡，美國第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）也出席。

慶祝查理三世（King Charles III）加冕，6至8日連假期間英國各地有多項慶祝活動，包括大多在7日舉行、可謂「英式流水席」的社區街頭派對「加冕午餐盛會」（Coronation Big Lunch）。

首相府指出，英國及世界各地總計將舉行超過5萬場「加冕午餐盛會」。首相蘇納克（Rishi Sunak）與夫人阿克莎塔．莫西（Akshata Murty）7日在唐寧街接待首相府社會公益「光點獎」（Points of Light Award）得主、青年志工團體、獲英國公民收容的烏克蘭民眾等，一同享用來自英國各地的優良物產。

這包括英格蘭牛肉、蘇格蘭鮭魚、威爾斯冰淇淋、北愛爾蘭蘇打烤餅、加冕鹹派（Coronation Quiche），以及加冕主題精緻陶瓷餐具茶器。

英王加冕慶典期間，蘇納克與部分應邀訪英觀禮的外國領導人舉行雙邊會晤，包括澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）、紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）、巴西總統魯拉（Lula da Silva）、卡達國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani）。

在完備國內修法等程序後，英國與紐西蘭、澳洲簽署的自由貿易協議（FTA）定於5月31日生效。與紐、澳的協議是英國脫歐後，第一個從零談起的FTA。英國政府估計，協議可望分別提升與澳洲和紐西蘭的雙邊貿易額達53%和59%。

蘇納克與希金斯會晤時，特別安排兩人共享英國麵包捲，搭配來自紐西蘭的番茄醬。

英國 澳洲 查理三世

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