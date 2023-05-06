我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

長堤港男子在猶他州槍殺兄弟放火燒家 與警交火遭擊斃

德州購物中心傳槍擊 至少9名傷者送醫 槍手遭警擊斃

法記者新冠疫情溯源指「實驗室外洩」批中國操控欺瞞世界

中央社／巴黎6日專電
武漢病毒研究所。（路透）
武漢病毒研究所。（路透）

法國調查記者佛洛赫斯新書以三年時間專訪各國專家學者，追溯新冠肺炎（COVID-19）疫情源頭，目前線索皆傾向實驗室外洩。他告訴中央社，北京隱匿、操控疫情資訊，也反映中國對世界的影響力。

法國「重點週刊」（Le Point）亞洲特派記者佛洛赫斯（Jérémy André Florès）4月出版「以科學之名：誰欺瞞了我們？」一書，調查新型冠狀病毒的源頭。

他花3年時間專訪數十位專家及與武漢實驗室有合作關係的研究員，所有線索都傾向相信COVID-19不是來自動物病毒變異，而是實驗室洩漏意外所造成。但由於中國當局至今仍隱藏資訊且拒絕配合，因此仍缺乏實證。

世界衛生組織（WHO）本月5日宣布，解除新冠肺炎（COVID-19）全球公共衛生緊急狀態，這場大流行造成至少數百萬人死亡，為世界經濟帶來浩劫。但是3年過去了，新冠肺炎源頭仍舊成謎。

2022年起因中國箝制而從香港轉駐台灣的佛洛赫斯5日接受中央社訪問表示，首先是仍未找到病毒自然來源的可信證據。以如今技術，科學家通常能夠找出人畜共患的病毒來源；但在新冠肺炎病毒上，國際科學家目前都未追溯到確切動物來源。

再者，部分學者，特別是實驗室安全專家，已找到不同歸咎洩漏意外的間接證據，尤其指向一間位於武漢，以長期研究嚴重急性呼吸道症候群（SARS）冠狀病毒家族，控制基因組、替換棘蛋白（spike protein）等聞名的實驗室。

疫情爆發後，更多研究計畫被揭發，包括武漢病毒研究所2018年提出的Defuse計畫，企圖在冠狀病毒的棘蛋白中嵌入適於人類的蛋白酶切割，以研究「弗林蛋白酶切割」（furin cleavage site）在SARS-冠狀病毒中的角色。美方以安全為由拒絕補助，但計畫仍有中方等資金來源。

佛洛赫斯指出，這樣會大幅增加病毒傳播性，且後來發現，COVID-19是SARS家族中首批棘蛋白帶有上述弗林蛋白酶切位點特色的病毒。文件引發譁然，更指向人為病毒的可能性。

他引用加拿大分子生物學家艾琳娜．陳（Alina Chan）所言：「這些科學家在2018年初說『我要給馬安上角』；而2019年底，武漢就出現了一隻獨角獸。」

提及副標題「誰欺瞞了我們」，佛洛赫斯直言：「中國共產黨以令人無法接受的方式欺瞞了世界。」

首先是壓下最初警告、延後示警，「他們很早就有對全球極有幫助的大量資訊，卻隱匿不報。中國更在病毒起源上撒謊，以嚴重的方式散播假新聞」，除指控美國，還提出大量反科學的錯誤資訊，說病毒來自義大利、法國等。

第二，中國阻撓調查，逮捕吹哨醫生、公民記者等，直到現在還不提供關鍵資訊，例如武漢居民2019年底的血液樣本等，以確切追溯源頭。「後來發現，很多中國科學家、記者2020年疫情早期病例調查文章都被刪除」，研究人員也禁止擅自與外界交流。

「更嚴重的是，部分科學界成為不同程度的謊言共犯，有人因為天真，有人是被收買，有些則真正有罪，因他們的隱瞞而置他人生命於危險之中。」

佛洛赫斯強調，相信科學家並非想引發疫情，有時是為了不讓民眾恐慌、避免政治化或為學界「和諧」而隨波逐流，「但謊言導致人民不信任科學，這必須停止」。

中央社記者詢問，法國和武漢P4實驗室合作，法國是否對疫情也有責任。

佛洛赫斯指出，新冠肺炎危險層級較低，應該不是由P4外洩，「但法國不能擺脫責任，因法中2004年簽約合作研究新型傳染病，共同建造P4，也在上海成立巴斯德研究所，協助中方強化實驗室安全」。

無論在規範實驗室安全及早期疫情示警上，法國都有疏失與責任。他表示，「令人無法接受的是，法國竟沒有成立法中相關合作的調查委員會」，以釐清合作的細節與問題。

美國成立幾個調查委員會，其一便是了解為何發現中國情勢的科學家沒有立即示警，也發現某些科學家在收到警告信後，回覆應該避免破壞與中國的科學合作等。他說，須了解「是否因中國影響力，讓科學界無法攻擊中國」。

他更揭露，許多受訪者坦言，「部分參與法中合作的法國科學家，幾乎是為中國而非法國工作...他們捍衛的是中方利益，喪失中立性」。

佛洛赫斯最後表示，這次事件展現出很嚴重的情況：「過去中國只能在國內做的事情，如審查、操弄真相、欺騙人民無人因饑荒喪命，但國際上沒人相信；然而如今中國已強大到得以全球化其欺瞞能力，甚至民主國家也會因中國影響力，包括害怕醜聞或破壞合作等原因而跟隨中國，這是很糟的」。

疫情 武漢病毒研究所 新冠肺炎

上一則

日相岸田5月7日訪韓晤尹錫悅 盼加速改善日韓關係

下一則

英媒：查理加冕大典威廉和凱特竟遲到 比父親更晚步入教堂

延伸閱讀

極度瀕危「鳥中大熊貓」棲息武漢 靠97後小伙發現

極度瀕危「鳥中大熊貓」棲息武漢 靠97後小伙發現
法部長批義總理沒能力解決移民 義外長憤而取消訪法

法部長批義總理沒能力解決移民 義外長憤而取消訪法
去年7倍… 法國五一80萬人上街頭 抗議退制改革法

去年7倍… 法國五一80萬人上街頭 抗議退制改革法
北京、武漢拒收留 公民記者方斌出獄被踢皮球

北京、武漢拒收留 公民記者方斌出獄被踢皮球

熱門新聞

(取自推特)

戰爭場外打到場內…俄羅斯代表扯烏克蘭國旗 遭揮拳暴揍

2023-05-05 12:06
金正恩帶女兒金主愛出席大會坐C位，胞妹金與正已被移至後排。（Getty Images）

金正恩頻頻帶女兒亮相坐C位 竟然是因為「辣個女人」

2023-05-02 08:29
在社群平台上流傳的一段影片顯示，有不明物體3日凌晨飛掠克宮上空，隨即爆炸並發出紅光。(截取自@spectatorindex推特影片)

暗殺普亭未遂？烏克蘭否認 稱對克宮爆炸不知情

2023-05-03 10:23
日本「拉麵二郎」八王子野猿街道店以大份量聞名。（取材自Google地圖）

客人亂停車太擾民 日本知名拉麵店「用1狠招」給教訓 饕客卻哭了

2023-05-05 06:42
美國總統拜登（左）與南韓總統尹錫悅（右）日前發表「華盛頓宣言」，圖為尹錫悅在美國白宮獻唱經典老歌「美國派」，拜登為其歡呼。（路透）

南韓終於選邊站加入「美國派」財信董事長：恐排擠到台灣

2023-04-29 20:12
凱特（右一）對梅根（左二）充滿憤怒，無法原諒梅根。（路透資料照片）

凱特永不原諒梅根 因堅信她懷有這恐怖目的？

2023-04-29 14:43

超人氣

更多 >
英王查理三世加冕大典 長媳凱特王妃打破「這個傳統」

英王查理三世加冕大典 長媳凱特王妃打破「這個傳統」
感性時刻 查理三世在加冕儀式 向兒子輕聲說這三個字

感性時刻 查理三世在加冕儀式 向兒子輕聲說這三個字
趁妻子懷孕出軌 文章演藝事業全毀「憔悴現況曝光」

趁妻子懷孕出軌 文章演藝事業全毀「憔悴現況曝光」
正式戴上「聖愛德華王冠」 英王查理三世加冕 現場高喊「天佑吾王」

正式戴上「聖愛德華王冠」 英王查理三世加冕 現場高喊「天佑吾王」
42歲張柏芝突公開冰箱食物 美貌凍齡24年原因也曝光

42歲張柏芝突公開冰箱食物 美貌凍齡24年原因也曝光