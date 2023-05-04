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世衛專家將衡量COVID疫情 判定是否結束緊急狀態

中央社倫敦4日綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）的全球衛生專家小組今天將召開會議，判定COVID-19疫情是否仍處於世衛規定下的緊急狀態。根據世衛規定，進入緊急狀態有助於國際社會持續聚焦對抗疫情。

世衛最早是在2020年1月30日針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）發布最高級別警戒，之後衛生專家小組於每3個月舉行的會議中，持續維持這個警戒級別。

然而，一些國家最近開始解除國內的緊急狀態，例如美國。世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）已表示，他希望今年能結束COVID-19的國際緊急狀態。

世衛顧問與外部專家告訴路透，專家小組將如何判定，目前尚未達成共識。

世衛專家小組成員、荷蘭病毒學家古柏曼斯（Marion Koopmans）教授說：「緊急狀態可能會結束，但重要的是要向各界說明，COVID仍是複雜的公衛挑戰。」專家小組展開機密的討論前，她不願進一步揣測會議結果。

一位消息人士指出，移除「國際關注公共衛生緊急事件」（Public Health Emergency of International Concern, PHEIC）可能會影響全球資金或合作努力。另一名知情人士說，由於病毒的不可預測性，很難在這個階段做決定。

COVID專家卡林（Salim Abdool Karim）教授則表示：「我們還沒擺脫疫情，但我們已經到了一個不同的階段。」卡林先前曾為南非政府提供防疫建議。

本身不是世衛專家小組成員的卡林提到，如果緊急狀態解除，各國政府仍應繼續實施採檢、疫苗接種和治療計畫。

其他專家說，該是時候與COVID共存，就如同愛滋病毒（HIV）與結核病一樣，把COVID當作持續存在的公衛威脅。

關注世衛的美國喬治城大學（Georgetown University）法學教授高斯丁（Lawrence Gostin）表示：「所有緊急狀態最終都必須結束。」

他還說：「我預期世衛將結束國際關注公共衛生緊急事件。如果世衛（這次）沒有結束…那麼肯定會在下一次緊急委員會開會時終結緊急狀態。」

世衛 緊急狀態 疫情

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