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法部長批義總理沒能力解決移民 義外長憤而取消訪法

中央社巴黎4日綜合外電報導
義大利外長塔加尼。(Getty Images)
義大利外長塔加尼。(Getty Images)

法國內政部長達馬南今天接受媒體訪問時表示，義大利總理梅洛尼「沒有能力解決」義大利面臨的「移民問題」。義大利外交部長塔加尼隨後憤而取消今天的訪問法國行程。

法新社報導，達馬南（Gerald Darmanin）接受法國RMC電台訪問時說，義大利面臨「非常嚴重的移民危機」。他並把梅洛尼（Giorgia Meloni）與法國極右派領袖雷朋（Marine Le Pen）相提並論。

達馬南表示：「梅洛尼女士這位由雷朋女士的同類選出的極右派政府領導人，卻沒有能力解決她賴以當選的移民問題。」

針對法國東南部與義大利接壤地區移民情況，達馬南回答說，當地「湧入大量移民，尤其是兒童」。

義大利外長塔加尼（Antonio Tajani）原定今天前往巴黎與法國外長柯隆納（Catherine Colonna） 會談。但在達馬南的發言傳出後，塔加尼宣布取消行程。

他在社群媒體推特（Twitter）發文表示：「我將不會前往巴黎與柯隆納部長進行原定會面。」他還說，達馬南的發言是「對（梅洛尼）政府及義大利的侮辱，令人無法接受」。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）領導的中間派政府近幾年數度與義大利極右派內閣在移民問題上起衝突。最近一例是去年11月梅洛尼拒絕讓一艘載有230位移民的人道救援船停靠義大利。

這艘船最後獲准停靠法國，但當時巴黎譴責羅馬的行為「令人無法接受」，並暫停從義大利接收3500位移民的計畫。

不過，此後義法兩國關係改善。馬克宏與梅洛尼今年3月還在布魯塞爾碰面會談。

義大利 移民 梅洛尼

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