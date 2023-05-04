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巴西前總統波索納洛涉偽造疫苗卡 警方突擊搜查寓所

中央社聖保羅3日專電
巴西前總統波索納洛涉嫌偽造疫苗卡遭調查。(美聯社)
巴西前總統波索納洛涉嫌偽造疫苗卡遭調查。(美聯社)

巴西前總統波索納洛涉嫌偽造COVID-19疫苗接種數據，聯邦警察3日前往他在巴西利亞的府邸搜查，並逮捕他的前副官巴波薩。波索納洛否認指控。

巴西聯警調查，衛生部系統匯入有關COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種的假數據，以核發證明，讓波索納洛（Jair Bolsonaro）能夠前往美國。

波索納洛3日稍早離開巴西利亞的府邸時接受當地媒體簡短訪問，承認沒有接種COVID-19疫苗，但否認偽造疫苗卡。他說，如果真的偽造疫苗卡入境美國，新聞媒體早已知曉。

根據巴西聯警調查，波索納和12歲女兒蘿拉（Laura Bolsonaro）以及巴波薩（Mauro Cid Barbosa）和妻女的疫苗接種資料，是在2021年11月至2022年12月期間偽造，目的是規避巴西和美國政府實施的衛生限制。但聯警沒有透露是誰將資料匯入衛生部系統。

波索納洛任內以個人資訊的理由對他的疫苗接種卡保密，但他多次強調自己沒有接種COVID-19疫苗。巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）今年初上任後，下令審查波索納洛在任4年期間實施的保密措施。

儘管涉嫌偽造疫苗卡，波索納洛去年12月30日卸任前兩天，以巴西總統身分持外交簽證A-1入境佛州，所以不需要出示疫苗接種卡。

美國自2021年以來即規定，所有乘飛機前往美國的旅客必須證明在登機前至少15天接種至少2劑COVID-19疫苗；但有例外情況，一種是類似波索納洛當時的身分，另一種是未滿18歲者，例如波索納洛的女兒蘿拉。

根據巴西外交部，2022年6月波索納洛在洛杉磯會見拜登總統，以及2021年他去紐約參加聯合國大會時，也沒有被要求出示疫苗接種證明。

波索納洛在美國的移民律師亞歷山大（Felipe Alexandre）指出，今年1月底波索納洛要求將他在美國的身分從A1外交簽證改為旅遊簽證（B1/B2）時，美國當局也沒有要求提供疫苗接種證明。

出示疫苗卡規則的例外不僅適用於波索納洛，也適用於一般高層。根據巴西總統府，魯拉今年2月初前往華府會見拜登時，也不需要出示疫苗卡入境美國。

疫苗 波索納洛 巴西

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