我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中美直航航班增加 這些班次有望回歸？

中國飛美航班 每周從8班增至12班 即起生效

塞爾維亞校園槍擊釀9死 13歲學生開槍濫射 還列「獵殺名單」

編譯徐榆涵／即時報導
塞爾維亞首都貝爾格勒3日發生校園槍擊案，至少9死7傷，民眾紛紛在校門口獻花哀悼。歐新社
塞爾維亞首都貝爾格勒3日發生校園槍擊案，至少9死7傷，民眾紛紛在校門口獻花哀悼。歐新社

巴爾幹半島國家塞爾維亞首都貝爾格勒（Belgrade）3日發生校園槍擊案，一名13歲學生在校內開槍掃射，已知造成9人死亡和7人受傷，已被警方逮捕。初步調查發現，他已策畫了好幾周，並制定一份獵殺名單。

塞爾維亞警方3日上午8時40分左右接獲通報，貝爾格勒市中心的「Vladislav Ribnikar」小學發生校園槍擊案。警方指出，槍手是學校13歲男學生，早上到校先射殺警衛，接著殺死走廊3名學生，進到靠近學校入口歷史教室再度開火，已知死者有7名女童、1名男童；另有4名男童、2名女童和一名教師受傷送醫。

據了解，少年槍手使用爸爸合法擁有的槍枝行凶，據稱之前曾多次與父親前往射擊場，他的父母隨後也被警方逮捕。警方仍在調查犯案動機。

有目擊者指出，槍手持槍先對老師開槍，之後開始隨意濫射，學生們驚慌逃竄，沒多久警方到場，封鎖學校周邊區域，順利將槍手逮捕歸案。據悉，遭開槍的老師傷勢嚴重，正在接受手術

塞爾維亞總統稱這次槍擊案為「該國現代史上最艱難的一天」，嫌犯將被送往精神病院。根據該國現行法律，由於嫌犯未滿14歲，因此不能被追究刑事責任。並建議將刑責年齡降至12歲。全國從5日起開始為期三天的哀悼期。

塞爾維亞槍枝管制嚴格，發生此類大規模槍擊案實屬罕見，但該國的擁槍率在歐洲名列前茅。上一次發生大規模槍擊事件，是一名曾參與巴爾幹戰爭的老兵在2013年於塞國中部一個村莊殺害14人。

槍擊 手術

上一則

控烏恐攻 克宮保留報復權利 俄前總統籲消滅澤倫斯基

延伸閱讀

9死7傷 塞爾維亞爆校園槍擊 少年攜父親槍開火

9死7傷 塞爾維亞爆校園槍擊 少年攜父親槍開火
密西西比高中生畢業派對爆槍擊 2死4傷、19歲槍手落網

密西西比高中生畢業派對爆槍擊 2死4傷、19歲槍手落網
槍擊死亡增 非裔多被殺 白人多自殺

槍擊死亡增 非裔多被殺 白人多自殺
肯州警員不當槍擊非裔女致死遭革職 2年後重獲警方雇用

肯州警員不當槍擊非裔女致死遭革職 2年後重獲警方雇用

熱門新聞

金正恩帶女兒金主愛出席大會坐C位，胞妹金與正已被移至後排。（Getty Images）

金正恩頻頻帶女兒亮相坐C位 竟然是因為「辣個女人」

2023-05-02 08:29
澤倫斯基(左)與習近平(右)在俄烏開戰後首次通話。(Getty Images)

與習近平通話後 澤倫斯基立即任命駐中國大使

2023-04-26 12:19
在社群平台上流傳的一段影片顯示，有不明物體3日凌晨飛掠克宮上空，隨即爆炸並發出紅光。(截取自@spectatorindex推特影片)

暗殺普亭未遂？烏克蘭否認 稱對克宮爆炸不知情

2023-05-03 10:23

哈利NBA球賽公開索吻梅根慘遭拒絕 13萬人同步見證

2023-04-26 23:24
美國總統拜登夫婦與英國國王查理三世。資料照片。（路透 / EYEPRESS Images）

拜登缺席查理三世加冕典禮是「怠慢」？歷史學家：這是傳統

2023-04-29 08:07
美國總統拜登（左）與南韓總統尹錫悅（右）日前發表「華盛頓宣言」，圖為尹錫悅在美國白宮獻唱經典老歌「美國派」，拜登為其歡呼。（路透）

南韓終於選邊站加入「美國派」財信董事長：恐排擠到台灣

2023-04-29 20:12

超人氣

更多 >
不是偷竊或酒後鬧事 遊輪上最猖獗竟是這項罪行

不是偷竊或酒後鬧事 遊輪上最猖獗竟是這項罪行
住家要防偷兒上門 千萬別讓這5點露了餡

住家要防偷兒上門 千萬別讓這5點露了餡
「川普抓我乳 如有40億隻手」81歲婦出庭作證 掀44年前情景

「川普抓我乳 如有40億隻手」81歲婦出庭作證 掀44年前情景
德州「行刑式」5死槍案 兇手案發現場附近落網

德州「行刑式」5死槍案 兇手案發現場附近落網
聯邦政府若發生債務違約 社安金還領得到嗎？

聯邦政府若發生債務違約 社安金還領得到嗎？