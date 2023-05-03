塞爾維亞校園槍擊釀9死 13歲學生開槍濫射 還列「獵殺名單」

塞爾維亞首都貝爾格勒3日發生校園槍擊案，至少9死7傷，民眾紛紛在校門口獻花哀悼。歐新社

巴爾幹半島國家塞爾維亞首都貝爾格勒（Belgrade）3日發生校園槍擊 案，一名13歲學生在校內開槍掃射，已知造成9人死亡和7人受傷，已被警方逮捕。初步調查發現，他已策畫了好幾周，並制定一份獵殺名單。

塞爾維亞警方3日上午8時40分左右接獲通報，貝爾格勒市中心的「Vladislav Ribnikar」小學發生校園槍擊案。警方指出，槍手是學校13歲男學生，早上到校先射殺警衛，接著殺死走廊3名學生，進到靠近學校入口歷史教室再度開火，已知死者有7名女童、1名男童；另有4名男童、2名女童和一名教師受傷送醫。

據了解，少年槍手使用爸爸合法擁有的槍枝行凶，據稱之前曾多次與父親前往射擊場，他的父母隨後也被警方逮捕。警方仍在調查犯案動機。

有目擊者指出，槍手持槍先對老師開槍，之後開始隨意濫射，學生們驚慌逃竄，沒多久警方到場，封鎖學校周邊區域，順利將槍手逮捕歸案。據悉，遭開槍的老師傷勢嚴重，正在接受手術 。

塞爾維亞總統稱這次槍擊案為「該國現代史上最艱難的一天」，嫌犯將被送往精神病院。根據該國現行法律，由於嫌犯未滿14歲，因此不能被追究刑事責任。並建議將刑責年齡降至12歲。全國從5日起開始為期三天的哀悼期。

塞爾維亞槍枝管制嚴格，發生此類大規模槍擊案實屬罕見，但該國的擁槍率在歐洲名列前茅。上一次發生大規模槍擊事件，是一名曾參與巴爾幹戰爭的老兵在2013年於塞國中部一個村莊殺害14人。