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涵蓋4萬人 烏克蘭組建8個「風暴旅」 將投入反擊俄軍

編譯張君堯／即時報導
烏克蘭軍隊近日新組建8個旅以加入未來的反攻行動，外界也正在猜測發動反攻的時機以及是否能成功擊敗俄羅斯入侵者。(美聯社)
烏克蘭軍隊近日新組建8個旅以加入未來的反攻行動，外界也正在猜測發動反攻的時機以及是否能成功擊敗俄羅斯入侵者。(美聯社)

烏克蘭軍隊近日新組建8個旅以加入未來的反攻行動，外界也正在猜測發動反攻的時機以及是否能成功擊敗俄羅斯入侵者。

衛報報導，烏克蘭內政部2日表示最初的「風暴旅」（Storm）已組建完成，編制涵蓋多達4萬名士兵，但仍需要進一步訓練才能準備好投入戰鬥。

烏克蘭內政部長克利孟科（Ihor Klymenko） 在接受採訪時表示「部隊將重新裝備，指導過程還需要2到3週的時間，才會與烏軍一起執行適當的突擊進攻行動」。

烏克蘭的戰略是在俄羅斯逐步朝巴赫穆特（Bakhmut）推進的過程中重創俄軍，先前外洩的美國國防文件也表明已經投入增援以防止城市被包圍，同時逐漸建立一支能夠發動反擊的部隊，同一份外洩文件援引演習得出的結論是「烏克蘭需要12個旅才能突圍，其中包括3個自身部隊和9個訓練有素且裝備西方國家坦克、裝甲車的旅」。

新組建的旅的成員皆是志願者，包括新兵、警察和一些曾與俄軍作戰的老兵。據悉，俄羅斯也在為下一階段的戰爭做準備，希望能夠阻止烏克蘭取得任何有意義的突破，並鞏固其在東部和南部奪取的大片領土的控制權。

烏克蘭 俄羅斯 內政部

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