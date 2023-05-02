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英王加冕典禮在即 男子朝白金漢宮丟擲槍彈被捕

中央社倫敦2日專電
查理三世與卡蜜拉的加冕典禮舉行在即，一名男子因隔著柵欄朝白金漢宮內部用地丟擲霰彈槍彈等物品遭拘留盤查。(歐新社)
查理三世與卡蜜拉的加冕典禮舉行在即，一名男子因隔著柵欄朝白金漢宮內部用地丟擲霰彈槍彈等物品遭拘留盤查。(歐新社)

倫敦都會區警察局表示，一名男子因隔著柵欄朝白金漢宮內部用地丟擲霰彈槍彈等物品，在晚間7時許遭拘留盤查。警方隨後在這名男子身上搜出一把刀，依涉嫌持有攻擊性武器將他逮捕。

警方向媒體透露，案發時，查理三世（King Charles III）與王后卡蜜拉（Camilla）皆不在白金漢宮內。

根據白金漢宮今天稍早發布的行程，查理三世下午曾在白金漢宮接見抵英出席6日加冕典禮的澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）晚間發布聲明指出，未在遭逮捕男子身上發現任何槍械火器。警方已扣押這名男子朝白金漢宮丟擲的的物品，將交由專家檢視。

此外，這名男子在案發現場持有一個可疑手提袋。在警方拉起封鎖線後，經現場評估，專家已對手提袋實施預防性的控制爆破，相關調查持續進行。

根據現場目擊者轉述，警方反應迅速，幾乎是不動聲色地將民眾驅離現場。總警司麥當勞（Joseph McDonald）表示，現場未曾傳出槍響，也沒有員警或民眾受傷。警方目前未將此案定調為恐怖攻擊。

查理三世與卡蜜拉的加冕典禮6日舉行，這是睽違70年後，英國再度舉行這類典禮，各項綵排和準備工作近日緊鑼密鼓展開，今天深夜預計舉行慶典遊行第一次總綵排。

白金漢宮表示，在西敏寺（Westminster Abbey）舉行的加冕典禮將有超過2200人出席，包括來自203個國家的代表，其中約100名國家元首，另外將有約400名經查理三世、卡蜜拉及英國政府薦舉的熱心公益青年代表在鄰近西敏寺的聖瑪格麗特教堂（St. Margaret's Church）觀禮。

根據規劃，查理三世明天將在白金漢宮接見紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）。

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