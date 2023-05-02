我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／現才知道 雙語能力正幫你對抗老年癡呆

世界OnAir / 書寫歷史女強人故事 專訪作家章淑仁

印尼開齋節假期結束確診數攀升 當局籲提高警覺

中央社雅加達2日專電
圖為在印尼雅加達車站，多數民眾結束開齋節長假，要回到工作崗位。歐新社
圖為在印尼雅加達車站，多數民眾結束開齋節長假，要回到工作崗位。歐新社

印尼多數民眾今天結束開齋節長假，回到工作崗位，但因假期間大量人口移動，導致COVID-19確診數持續飆升，平均每天增加2000個病例。當局提醒民眾，應提高警覺並加強防疫

印尼過去幾個月的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緩降，但開齋節長假期間因大量人口返鄉，近期收假又回到城市，導致確診病例持續攀升。過去幾天，每天增加約1500至2000個確診數。

「雅加達郵報」（Jakarta Post）今天報導稱，印尼4月28日新增2067個確診病例，與開齋節隔天4月23日僅384例相比，增加了約5倍。

雅加達衛生局指出，印尼發現新變異株Arcturus「大角星」個案後，未來幾天的確診數會持續增加，預計下週將達到高峰，預估每天新增確診數恐會達到4000例。

自從印尼3月23日發現首例變異株Arcturus「大角星」案例後，目前已累積10例，10名確診病患皆在雅加達。

關於印尼疫情升溫，印尼衛生部發言人施耶利爾（Muhammad Syahril）表示，目前仍不到危急情況，因印尼確診死亡率和病床使用率仍低於世界衛生組織（WHO）的標準。

不過，施耶利爾提醒民眾對疫情提高警覺，若有身體不適就應進行快篩，確診就要自我隔離，小心別被感染，也不要把病毒傳染給他人。

印尼 疫情 防疫

上一則

英前飛官涉訓練解放軍 住家遭澳警搜索找中國戰機文件

下一則

缺席英王加冕 梅根中計？傳皇室設法讓她打消出席念頭

延伸閱讀

美歐需求不振 東北亞4月製造業景氣下滑

美歐需求不振 東北亞4月製造業景氣下滑
逾1.5萬人連署 反對費城76人新球場建案

逾1.5萬人連署 反對費城76人新球場建案
印尼工會勞動節遊行 5萬人上街捍衛勞權

印尼工會勞動節遊行 5萬人上街捍衛勞權
印尼喜迎疫後開齋節 節慶氣氛濃穆斯林徹夜狂歡

印尼喜迎疫後開齋節 節慶氣氛濃穆斯林徹夜狂歡

熱門新聞

澤倫斯基(左)與習近平(右)在俄烏開戰後首次通話。(Getty Images)

與習近平通話後 澤倫斯基立即任命駐中國大使

2023-04-26 12:19
金正恩帶女兒金主愛出席大會坐C位，胞妹金與正已被移至後排。（Getty Images）

金正恩頻頻帶女兒亮相坐C位 竟然是因為「辣個女人」

2023-05-02 08:29

哈利NBA球賽公開索吻梅根慘遭拒絕 13萬人同步見證

2023-04-26 23:24
美國總統拜登夫婦與英國國王查理三世。資料照片。（路透 / EYEPRESS Images）

拜登缺席查理三世加冕典禮是「怠慢」？歷史學家：這是傳統

2023-04-29 08:07
印度北阿坎德邦民航發展局官員日前搭飛機前往視察時，慘遭直升機尾翼螺旋槳擊中，當場爆頭身亡。(取材自推特)

恐怖畫面曝光 印官員執意做1動作 慘遭螺旋槳爆頭慘死

2023-04-25 22:19
美國總統拜登（左）與南韓總統尹錫悅（右）日前發表「華盛頓宣言」，圖為尹錫悅在美國白宮獻唱經典老歌「美國派」，拜登為其歡呼。（路透）

南韓終於選邊站加入「美國派」財信董事長：恐排擠到台灣

2023-04-29 20:12

超人氣

更多 >
何處是老家╱長期照護 中產家庭 難以承受之重

何處是老家╱長期照護 中產家庭 難以承受之重
何處是老家／他擬送中風父回中國：不是不孝 只是真的累了

何處是老家／他擬送中風父回中國：不是不孝 只是真的累了
一天數十通陌生電話 洛縣華女崩潰

一天數十通陌生電話 洛縣華女崩潰
美股重挫 道指大跌逾500點

美股重挫 道指大跌逾500點
這十款二手車品牌 今年貶值最多

這十款二手車品牌 今年貶值最多