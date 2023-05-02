印尼開齋節假期結束確診數攀升 當局籲提高警覺

圖為在印尼雅加達車站，多數民眾結束開齋節長假，要回到工作崗位。歐新社

印尼 多數民眾今天結束開齋節長假，回到工作崗位，但因假期間大量人口移動，導致COVID-19確診數持續飆升，平均每天增加2000個病例。當局提醒民眾，應提高警覺並加強防疫 。

印尼過去幾個月的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 緩降，但開齋節長假期間因大量人口返鄉，近期收假又回到城市，導致確診病例持續攀升。過去幾天，每天增加約1500至2000個確診數。

「雅加達郵報」（Jakarta Post）今天報導稱，印尼4月28日新增2067個確診病例，與開齋節隔天4月23日僅384例相比，增加了約5倍。

雅加達衛生局指出，印尼發現新變異株Arcturus「大角星」個案後，未來幾天的確診數會持續增加，預計下週將達到高峰，預估每天新增確診數恐會達到4000例。

自從印尼3月23日發現首例變異株Arcturus「大角星」案例後，目前已累積10例，10名確診病患皆在雅加達。

關於印尼疫情升溫，印尼衛生部發言人施耶利爾（Muhammad Syahril）表示，目前仍不到危急情況，因印尼確診死亡率和病床使用率仍低於世界衛生組織（WHO）的標準。

不過，施耶利爾提醒民眾對疫情提高警覺，若有身體不適就應進行快篩，確診就要自我隔離，小心別被感染，也不要把病毒傳染給他人。