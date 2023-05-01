烏茲別克公投通過修憲 現任總統可再執政17年

米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）為自己投下了神聖的一票。（美聯社）

根據今天公布的初步統計數據，中亞國家烏茲別克昨天舉行的一系列憲法修正案公民投票 以壓倒性票數過關，意味總統米爾濟約耶夫若持續競選連任，將可執政直到2040年。

綜合法新社與路透報導，前蘇聯加盟共和國烏茲別克的選舉委員會今天表示，這場修憲公投 贊成票比率達90.21%，投票率約85%。這將使得米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）的連任任期重新算起，但同時也讓烏茲別克人民獲得更大的社會與法律保障。

換句話說，現年65歲的米爾濟約耶夫現任任期在2026年結束後，還可再參選及連任一次由5年延長為7年的總統任期。他在公投前強調，這次修憲將改善烏茲別克的國家管理及人民的生活品質。

以穆斯林居多數的烏茲別克，全國3500萬人民的權利長期受到嚴重限制。人權團體表示，米爾濟約耶夫政府的威權傾向，使得這個內陸國家幾乎沒有異議發聲空間。

米爾濟約耶夫在前獨裁統治者卡立莫夫（Islam Karimov）2016年死後接任總統。他開放烏茲別克經濟，大大改善與西方的關係，並限制國家安全機關的權力。但觀察家表示，他預期會是這次修憲最大獲益者。

儘管米爾濟約耶夫的西方盟友不太可能贊成烏茲別克延長總統權限，但由於西方為了在俄烏戰爭中孤立俄羅斯 ，正在尋求各前蘇聯加盟共和國的支持，烏茲別克受到譴責的風險很低。