烏茲別克公投通過修憲 現任總統可再執政17年
根據今天公布的初步統計數據，中亞國家烏茲別克昨天舉行的一系列憲法修正案公民投票以壓倒性票數過關，意味總統米爾濟約耶夫若持續競選連任，將可執政直到2040年。
綜合法新社與路透報導，前蘇聯加盟共和國烏茲別克的選舉委員會今天表示，這場修憲公投贊成票比率達90.21%，投票率約85%。這將使得米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）的連任任期重新算起，但同時也讓烏茲別克人民獲得更大的社會與法律保障。
換句話說，現年65歲的米爾濟約耶夫現任任期在2026年結束後，還可再參選及連任一次由5年延長為7年的總統任期。他在公投前強調，這次修憲將改善烏茲別克的國家管理及人民的生活品質。
以穆斯林居多數的烏茲別克，全國3500萬人民的權利長期受到嚴重限制。人權團體表示，米爾濟約耶夫政府的威權傾向，使得這個內陸國家幾乎沒有異議發聲空間。
米爾濟約耶夫在前獨裁統治者卡立莫夫（Islam Karimov）2016年死後接任總統。他開放烏茲別克經濟，大大改善與西方的關係，並限制國家安全機關的權力。但觀察家表示，他預期會是這次修憲最大獲益者。
儘管米爾濟約耶夫的西方盟友不太可能贊成烏茲別克延長總統權限，但由於西方為了在俄烏戰爭中孤立俄羅斯，正在尋求各前蘇聯加盟共和國的支持，烏茲別克受到譴責的風險很低。
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