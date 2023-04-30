巴拉圭總統大選 台灣邦交受矚 3主要候選人政見一次看

巴拉圭在野黨主要候選人艾里格里（右）表示，他會重新檢視巴拉圭與台灣的關係，紅黨候選人潘尼亞（左）則承諾會繼續維持兩國邦交。（路透）

台灣友邦巴拉圭今天預計選出新總統，這次選舉有3個主要候選人，除了國內的貪腐、經濟問題，台灣與巴拉圭的邦交 也是本次選舉備受矚目議題之一。

位於南美洲中部、擁有700萬人口的內陸國家巴拉圭今天舉行總統選舉，投票 時間為美東時間上午7時至下午4 時，預計投票結束後的數小時就會有結果。候選人只要獲得簡單多數選票就能當選。

「紐約時報」（The New York Times）報導，保守派執政黨「紅黨」（Colorado Party，ANR）正尋求繼續治理巴拉圭，過去76年間，紅黨僅有短短5年沒有執政。

但紅黨的主宰態勢目前看似岌岌可危。隸屬紅黨的現任總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）因為任期限制無法再參選。

民調 顯示，因為阿布鐸對於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的因應方式，他是拉丁美洲最不受歡迎領導人之一。

這場選舉最受矚目的議題之一，即是台灣與巴拉圭的邦交，台灣曾出資協助興建巴國的現代主義風格國會大廈，還援贈能載運巴國政府首長執行公務的行政專機。但巴拉圭農民因此在向中國出口大豆和牛肉方面遇到障礙。

在野黨主要候選人艾里格里（Efrain Alegre）指出，他會重新檢視巴拉圭與台灣的關係，紅黨候選人潘尼亞（Santiago Pena）則承諾會繼續維持兩國邦交。

執政黨候選人潘尼亞允諾維持對台邦交

44歲的潘尼亞曾擔任巴拉圭財政部長、國際貨幣基金（IMF）駐華盛頓的經濟學家。

潘尼亞將自己定位為紅黨的新世代，更關注經濟議題。他承諾創造50萬個工作機會，提供免費幼兒園、降低燃料和能源價格，並提昇街道的見警率。

潘尼亞接受媒體採訪時說，他會消除官僚作風來擴展國內經濟，從而增加稅收，以兌現前述政見。

至於巴拉圭與台灣的關係，潘尼亞今年初曾說，若他贏得總統選舉，巴拉圭與台灣60多年來的邦交將不受影響。

當時潘尼亞告訴路透：「我將捍衛與台灣的歷史關係。」

主要反對派候選人艾里格里擬重新檢視對台邦交

60歲的艾里格里是保守派律師出身，也擔任過國會議員，他領導一個含括數十個政黨的聯盟，政治光譜範圍橫跨極左翼到宗教右翼，這些政黨聯手起來要推翻紅黨執政。

這次是艾里格里第3度競選總統。2018年的上次總統選舉，他僅以9萬6000票的些微差距落敗。

艾里格里承諾要把貪污政客驅逐到巴拉圭北部貧瘠荒蕪且偏遠地區的新監獄，並收回他所謂紅黨每年貪污挪用的20億美元用於提供免費藥物。

他在28日接受訪問說道：「這不只是為了帶來改變，也是為了拿回被偷走的東西並歸還給人民。」

艾里格里曾提到，如果勝選就會重新檢視巴拉圭與台灣的關係。他告訴法新社：「與台灣的關係代表失去最大市場之一，也就是中國。」

他還說：「巴拉圭為了跟台灣保持關係做出很大努力和犧牲，但我們並沒有看到台灣付出同樣的努力。」

另一反對派候選人顧巴斯可能讓紅黨漁翁得利

儘管潘尼亞和艾里格里在總統選舉民調處於領先地位，但另一位反對派候選人顧巴斯（Paraguayo Cubas）在最近的民調中有所斬獲。

另一反對派候選人顧巴斯(中)。(Getty Images)

61歲的顧巴斯是極右派前參議員，他曾跟其他議員同僚發生肢體衝突且踹警車而被停權。

顧巴斯也曾因用腰帶鞭打一名法官，然後在這位法官的辦公室便溺而上過媒體版面。他主要在社群媒體上展開競選活動，還把國會稱為「土匪巢穴」，甚至暗示他會以獨裁者之姿治理國家。

分析家質疑顧巴斯能夠勝選，但他們指出，顧巴斯若是分到艾里格里的選票，紅黨便能漁翁得利勝出。