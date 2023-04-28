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智慧手機市場今年展望如何？Sony集團社長這樣說

編譯洪啟原／綜合外電
日本Sony集團社長暨營運長十時裕樹認為，智慧手機需求今年不太可能復甦，甚至明年市況可能依舊低迷。(路透)
日本Sony集團社長暨營運長十時裕樹認為，智慧手機需求今年不太可能復甦，甚至明年市況可能依舊低迷。(路透)

日本Sony集團社長暨營運長十時裕樹認為，智慧手機需求今年不太可能復甦，甚至明年市況可能依舊低迷。Sony是全球一流的智慧手機影像感測器供應商，對全球主要製造商的裝置庫存和需求具有最直接的觀察。

Sony 28日公布財報之餘，也對自身表現和全球經濟提出非常保守的預測。十時裕樹說，供應過剩的情況特別嚴重，這將導致已經承壓的行動裝置市場倍感壓力。他並表示，截至3月底的去年度，Sony在全球智慧手機影像感測器的市占從44%爬升至51%。

十時裕樹在法說會中告訴分析師投資人：「我們認為智慧手機市場今年的展望並不樂觀。以中國來說，行銷通路的行動裝置庫存在3月增加。我們預估中低階的影像感測器價格可能大跌，受競爭對手囤積庫存拖累。」

Sony預估，歐洲市場將放緩、中國市場預料面臨高度不確定性，而美國的高階行動裝置市況也將出現疲態。中國仍是全球最大的智慧手機市場，但去年多數時間都實施防疫封控，導致智慧手機銷售出現兩位數降幅，這個趨勢甚至延續到今年第1季。

東洋證券分析師安田秀樹認為，對Sony而言，今年和明年度前半段「可能會很辛苦」。他接受媒體訪問時說：「由於宏觀經濟因素，意即經濟放緩，個人電腦（PC）和其他資訊科技設備在1到3月這一季的出貨減少。」

手機 分析師 投資

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