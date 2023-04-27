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太熱了… 嚴重熱浪席捲亞洲 多國4月出現「歷史新高溫」

編譯張君堯／即時報導
亞洲過去數周正經歷「無休止的高溫」，酷熱的氣溫導致學校停課和能源使用激增，包括泰國、緬甸、寮國、越南、中國和南亞國家的監測站都在4月記錄到創紀錄高溫。（Getty Images）
亞洲過去數周正經歷「無休止的高溫」，酷熱的氣溫導致學校停課和能源使用激增，包括泰國、緬甸、寮國、越南、中國和南亞國家的監測站都在4月記錄到創紀錄高溫。（Getty Images）

亞洲過去數周正經歷「無休止的高溫」，酷熱的氣溫導致學校停課和能源使用激增，包括泰國緬甸、寮國、越南、中國和南亞國家的監測站都在4月記錄到創紀錄高溫。

衛報報導，緬甸有4個氣象站25日偵測到創新紀錄的單月氣溫：孟邦東部的登扎耶（Theinzayet）達到最高氣溫攝氏43度。根據氣候學家和天氣歷史學家埃雷拉（Maximiliano Herrera）的說法，仰光東北部的勃固（Bago）26日也達到攝氏42.2度的高溫，與此前在2020年5月和2019年4月創下的歷史紀錄持平。

此外，泰國當局上周末建議曼谷和其他地區人民待在家中避免中暑，曼谷22日的氣溫達到攝氏42度，許多民眾仍冒著惡劣天氣躲在雨傘下、吹風扇或有空調的商場裡尋求「庇護」，其他地區也已經出現在公寓或大學建築中灑水的方法，曼谷26日的降雨也稍微讓酷熱得到緩解，但炎熱天氣導致泰國用電量創歷史新高，該國4月6日的用電量超過390000兆瓦、高於去年4月創下的32000兆瓦的紀錄。

菲律賓有數百所學校已經轉向遠端教學以防止學生生病，上個月馬尼拉東南部拉古納（Laguna）有超過100名學生送醫治療，據悉，他們在溫度介於攝氏39度至42度時參加消防演習而出現脫水狀況。此外，孟加拉本月稍早也出現超過攝氏40度以上高溫、成為58年來最熱的一天，甚至導致路面融化。

氣候和環境專家沙馬（Deepshikha Sharma）指出「人為引起的氣候變遷是我們在亞洲看到熱浪數量和強度不斷增加的主要原因，這些警訊表明該地區已經出現氣候緊急情況」，他更呼籲加快減碳速度並增加投資以幫助適應氣候變化。

高溫 泰國 緬甸

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