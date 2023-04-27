我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

ASML執行長：中國自行發展半導體設備「合邏輯」

Meta提振科技 道指飆524點

英義合作備忘錄 重申台海和平穩定重要性

中央社／倫敦27日電
英國首相蘇納克（右）27日與義大利總理梅洛尼（左）會晤，簽署合作備忘錄，其中提到重申台海和平穩定的重要性，反對現狀遭單方面改變。（英國首相府提供）
英國首相蘇納克（右）27日與義大利總理梅洛尼（左）會晤，簽署合作備忘錄，其中提到重申台海和平穩定的重要性，反對現狀遭單方面改變。（英國首相府提供）

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）27日與義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）會晤，雙方簽署合作備忘錄，其中重申台灣海峽和平穩定的重要性，反對現狀遭單方面改變。

備忘錄（MOU）也提到，英義雙方鼓勵在不使用或不威脅使用武力以及不訴諸脅迫手段的情況下，和平解決兩岸議題。

根據備忘錄，英義雙方將協調合作，維護以規則為基礎的國際秩序，「尤其是針對由國家行為者構成的挑戰」。英義將與夥伴合作，以管控日益升高的體制性對抗和競爭，並強化共同的經濟安全與韌性。

備忘錄指出，英義將持續就在新疆和西藏的人權侵害事件和暴行，以及香港的權利、自由和自主性遭侵蝕，向中國提出關切。英義雙方並呼籲中國履行作為聯合國安全理事會常任理事國的責任，「包括不為俄羅斯在烏克蘭的非法戰爭提供支持」。

不過，英義雙方也提到，願意在氣候變遷、生物多樣性、性別平等、全球公衛等全球議題和挑戰，與中國合作。

梅洛尼今、明兩天訪問英國，今天與蘇納克在唐寧街10號官邸會晤，會後發布MOU。

首相府指出，雙方討論議題包括對烏克蘭的支持、非法移民、內容涵蓋與日本共同打造第六代戰機「暴風」（Tempest）的英義日三方「全球空戰計畫」（Global Combat Air Program），以及七大工業國集團（G7）和20國集團（G20）會議議程等。

MOU提到英義將多方面強化安全防衛合作，並預告雙方將建立新的高階軍事對話、共同推動武裝部隊改革，以增進一同應對21世紀挑戰的能力。

梅洛尼 烏克蘭 英國

上一則

西方援烏反攻 98%戰車到位 北約官員：烏國處有利位置

延伸閱讀

日經：兩岸緊張局勢升溫 商業合約出現台海風險條款

日經：兩岸緊張局勢升溫 商業合約出現台海風險條款
台海30年緊張升溫 辜汪會談只能追憶？

台海30年緊張升溫 辜汪會談只能追憶？
拜登尹錫悅會談 討論促進台海和平穩定

拜登尹錫悅會談 討論促進台海和平穩定
點出「兄弟之邦」 賴清德：台海很寬可容納台灣、中國

點出「兄弟之邦」 賴清德：台海很寬可容納台灣、中國

熱門新聞

湯姆派克鮑爾斯（右一）為了母親卡蜜拉（右三），不惜反嗆繼弟哈利（左一）。（路透資料照片）

卡蜜拉兒嗆哈利王子：我媽嫁給愛情、不是為后冠

2023-04-21 00:45
中國駐法國大使盧沙野(左)21日深夜接受法國LCI電視台主持人羅契賓(右)訪問。（圖取自YouTube）

近80名歐洲議員公開信 要求法國驅逐中國駐法大使盧沙野

2023-04-23 20:59
澤倫斯基(左)與習近平(右)在俄烏開戰後首次通話。(Getty Images)

與習近平通話後 澤倫斯基立即任命駐中國大使

2023-04-26 12:19
南韓總統尹錫悅。(路透)

尹錫悅：無法接受拿百年前之事要求日本下跪

2023-04-24 09:39
英國國王查理三世加冕典禮的邀請函，是由書法家手寫完成。(取自The Royal Family推特)

查理三世加冕典禮邀請函美翻…竟是一張張手寫

2023-04-20 12:54
英國王室紀念女王生日，在社群上傳女王與10名孫兒及曾孫合照。(Getty Images)

英國路易小王子5歲生日 慶生照母子笑開懷

2023-04-23 20:28

超人氣

更多 >
大學教室內開燈「活春宮」數百人圍觀直播 還追逐堵人

大學教室內開燈「活春宮」數百人圍觀直播 還追逐堵人
買Trader Joe's冷凍食品當晚餐 這8種健康又簡便

買Trader Joe's冷凍食品當晚餐 這8種健康又簡便
手機還在但不知SIM卡被偷 德州律師上健身房損失慘

手機還在但不知SIM卡被偷 德州律師上健身房損失慘
報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰

報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰
出庭詳述案發過程 時尚專欄作家：川普在更衣室內強暴了我

出庭詳述案發過程 時尚專欄作家：川普在更衣室內強暴了我