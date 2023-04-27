英義合作備忘錄 重申台海和平穩定重要性

英國首相蘇納克（右）27日與義大利總理梅洛尼（左）會晤，簽署合作備忘錄，其中提到重申台海和平穩定的重要性，反對現狀遭單方面改變。（英國首相府提供）

英國 首相蘇納克（Rishi Sunak）27日與義大利總理梅洛尼 （Giorgia Meloni）會晤，雙方簽署合作備忘錄，其中重申台灣海峽和平穩定的重要性，反對現狀遭單方面改變。

備忘錄（MOU）也提到，英義雙方鼓勵在不使用或不威脅使用武力以及不訴諸脅迫手段的情況下，和平解決兩岸議題。

根據備忘錄，英義雙方將協調合作，維護以規則為基礎的國際秩序，「尤其是針對由國家行為者構成的挑戰」。英義將與夥伴合作，以管控日益升高的體制性對抗和競爭，並強化共同的經濟安全與韌性。

備忘錄指出，英義將持續就在新疆和西藏的人權侵害事件和暴行，以及香港的權利、自由和自主性遭侵蝕，向中國提出關切。英義雙方並呼籲中國履行作為聯合國安全理事會常任理事國的責任，「包括不為俄羅斯在烏克蘭 的非法戰爭提供支持」。

不過，英義雙方也提到，願意在氣候變遷、生物多樣性、性別平等、全球公衛等全球議題和挑戰，與中國合作。

梅洛尼今、明兩天訪問英國，今天與蘇納克在唐寧街10號官邸會晤，會後發布MOU。

首相府指出，雙方討論議題包括對烏克蘭的支持、非法移民、內容涵蓋與日本共同打造第六代戰機「暴風」（Tempest）的英義日三方「全球空戰計畫」（Global Combat Air Program），以及七大工業國集團（G7）和20國集團（G20）會議議程等。

MOU提到英義將多方面強化安全防衛合作，並預告雙方將建立新的高階軍事對話、共同推動武裝部隊改革，以增進一同應對21世紀挑戰的能力。