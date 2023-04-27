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日本離島發現巨大金屬片 疑為中國長征火箭殘骸

中央社／東京27日綜合外電報導
圖為中國長征五號B遙三運載火箭去年7月發射。(新華社)
圖為中國長征五號B遙三運載火箭去年7月發射。(新華社)

日本民眾在鹿兒島縣沖永良部島海邊發現巨大金屬片，專家從外型等研判，很可能是中國長征火箭殘骸。

日本放送協會（NHK）報導，日本奄美群島沖永良部島上民眾，4月20日在海邊發現被沖上岸的白色物體，長度約3公尺、寬度約2公尺，上面有像中國國旗的圖案，也可以看到用中文寫的「排氣孔」。

熟知中國太空開發的日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）國際部前參事辻野照久說，從形狀等來看很可能是中國長征火箭最上方、用來包覆人造衛星被稱為整流罩的部分。

殘骸所在地的和泊町公所表示，截至目前尚未接獲受害通報，將和鹿兒島縣政府商議接下來因應作為。

沖永良部島位於沖繩本島東北方，距沖繩縣那霸市的地圖直線距離約150公里。

根據中國氣象局官方微博帳號，中國首顆低傾角軌道降水測量衛星「風雲三號G星」，搭乘長征四號乙運載火箭，4月16日上午9時36分已在酒泉衛星發射中心成功發射。

因應此次衛星發射，中國在台灣北方空域劃設禁航區， 原本禁航時間從4月16日至18日，經台灣交通部抗議後，中方將禁航縮減為16日上午9時30分至57分，全程27分鐘。

日本 太空 微博

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