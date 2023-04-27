日本離島發現巨大金屬片 疑為中國長征火箭殘骸
日本民眾在鹿兒島縣沖永良部島海邊發現巨大金屬片，專家從外型等研判，很可能是中國長征火箭殘骸。
日本放送協會（NHK）報導，日本奄美群島沖永良部島上民眾，4月20日在海邊發現被沖上岸的白色物體，長度約3公尺、寬度約2公尺，上面有像中國國旗的圖案，也可以看到用中文寫的「排氣孔」。
熟知中國太空開發的日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）國際部前參事辻野照久說，從形狀等來看很可能是中國長征火箭最上方、用來包覆人造衛星被稱為整流罩的部分。
殘骸所在地的和泊町公所表示，截至目前尚未接獲受害通報，將和鹿兒島縣政府商議接下來因應作為。
沖永良部島位於沖繩本島東北方，距沖繩縣那霸市的地圖直線距離約150公里。
根據中國氣象局官方微博帳號，中國首顆低傾角軌道降水測量衛星「風雲三號G星」，搭乘長征四號乙運載火箭，4月16日上午9時36分已在酒泉衛星發射中心成功發射。
因應此次衛星發射，中國在台灣北方空域劃設禁航區， 原本禁航時間從4月16日至18日，經台灣交通部抗議後，中方將禁航縮減為16日上午9時30分至57分，全程27分鐘。
鹿児島県 沖永良部島で巨大な金属破片が流れ着いているのが見つかりました— NHKニュース (@nhk_news) April 27, 2023
専門家は形状などから中国が打ち上げたロケットの残骸の可能性が高いとしています
これまでのところ被害の情報などは確認されていないということですhttps://t.co/dsPiXTlxfj#nhk_video pic.twitter.com/ms8vBPwOzm
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