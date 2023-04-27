2007年在緬甸遇害 日本記者長井健司「死前拍攝畫面」公布

當時長井健司在軍方向抗議者開火時中彈，他甚至在死前還舉起攝影機拍攝，一名路透社記者拉提夫拍下這幕並於隔年獲得普立茲新聞獎。（路透）

日本攝影 記者、50歲的長井健司（Kenji Nagai）2007年在緬甸 採訪「番紅花革命」時中槍身亡，其家人近日發布他生前所拍下的最後畫面。

衛報報導，緬甸安全部隊在2007年這場由僧侶領導的示威活動中逮捕數千人、且至少有31人死亡。當時身為日本APF通信社記者的長井健司在拍攝鎮壓行動過程中身亡，雖一度有傳言稱他是被流彈波及，但後來有影片證實長井健司是被緬甸士兵「從背後近距離開槍射殺」。

據悉，當時長井健司在軍方向抗議者開火時中彈，他甚至在死前還舉起攝影機拍攝，一名路透社記者拉提夫拍下這幕並於隔年獲得普立茲新聞獎。盡管當時因為證據不足，緬甸當局稱長井健司是意外中彈，但長井健司的姊姊小川原子（Noriko Ogawa）表示「我們希望真相得以澄清和公之於眾」。

由流亡國外的緬甸民主人士所創立的「緬甸民主之聲」（Democratic Voice of Burma）近期終於獲得長井健司在抗議活動中「失蹤」的相機，並於26日將相機歸還給長井健司的家人。從曝光的片段中可以見到長井健司在仰光拍攝抗議者以及一輛滿載士兵的卡車到來的畫面，隨後他將鏡頭對準自己記錄發生的一切。

小川原子表示自己希望這能夠提高人們對緬甸當前暴力事件的認識，稱「通過這件事，我希望人們再次將注意力轉向緬甸，我希望世界各地的人們都覺得應該為當前局勢做點什麼」，更透露這台相機將帶回日本進行分析、重新對長井健司之死進行徹底調查。