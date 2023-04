民心思變？剖析獨裁政權垮台的新書 竟在俄狂銷

俄羅斯總統普亭。(路透)

今年1月,俄羅斯 政治評論家鮑諾夫(Alexander Baunov)出版了一本新書,剖析三位歐洲極權統治者如何失去政權,結果意外在俄羅斯成為暢銷書,不僅初版一上架就銷售一空,還迅速進入第四刷,雖然敢寫書評的新聞記者不多,但已在社群媒體和海外俄語刊物上掀起熱烈討論,成為一股現象。

鮑諾夫是卡內基國際和平基金會高級研究員,他投書紐約時報表示,這本著作是《政權的終結:三個歐洲獨裁政權如何滅亡》(The End of the Regime: How Three European Dictatorships Ended,暫譯),談論的並不是今日俄羅斯或俄國總統普亭 ,而是西班牙獨裁者佛朗哥(Francisco Franco)、葡萄牙的薩拉查(Antonio Salazar)和希臘的軍事獨裁者,以及後來這些國家如何轉變成民主國家,並且重新融入全球社會。

《政權的終結》在俄羅斯熱賣、熱議

此書之所以在俄羅斯大賣,不是因為許許多多俄羅斯人對20世紀南歐歷史突然著迷起來,而是因為本書的主題引起共鳴,並好奇這些右翼獨裁政權壽命特長的獨裁政權究竟是怎麼終結的?俄羅斯將來也可能演變成民主國家嗎?

俄羅斯異議和反戰人士熱烈討論此書,不令人意外;令人驚異的是,連俄羅斯黨務幹部也在閱讀,似乎以此書作為討論一些禁忌話題的幌子,例如談政權移轉、領導人健康與死亡、殖民戰爭挫敗、結束國際孤立、政權的終結等。俄羅斯入侵烏克蘭和宮里姆林宮鎮壓異議分子後,已沒有開誠布公的討論空間。

俄羅斯人關心獨裁政權如何終結

留在俄羅斯的人失去公開議論國家未來的機會,如今此書引起熱議,證明俄羅斯人並未停止質疑國家未來走向:讀者關心的顯然不是政權如何延續,而是如何結束。

對許多人來說,光是購買這本書,就是一種政治宣示。在俄羅斯聯邦安全局(昔稱KGB)莫斯科總部附近,許多書店悄悄表明立場,例如在一堆《政權的終結》新書旁邊,擺放歌功頌德的《普亭的道路》(Putin's Path)和一本史達林傳記。用意十分明顯。

鮑諾夫說,這本書花了三年寫成,並不是為評論2022年2月出兵烏克蘭的普亭而寫,用意不在借古諷今、假裝談論西葡希其實影射今日俄羅斯。然而,此書卻能讓俄國讀者以更新、更精確的觀點,來檢視他們置身的國家。

許多俄羅斯民眾和外國有識之士明白,把納粹德國垮台與普亭政權作類比是錯的。很難想像現在能以擊潰納粹德國的做法,來對付俄羅斯這樣的核武強權。同樣地,當年蘇聯之所以崩潰瓦解,最主要原因是經濟體系僵化,使禁錮在「鐵幕」後的人口既缺糧食也缺消費品。

不過,普亭的俄羅斯即使在挑起戰爭後,仍是個市場經濟體和消費者主義社會,且至今仍未關閉邊境。從這觀點來看,更近似於本書描述的獨裁政權。這些獨裁政權也維持邊境開放,並保有私有制;但同時,他們把本國公民切割為「愛國者」和「敵人」,把西方國家烙印上「腐敗」之名,並把自己的國家推上特殊道路。

俄人閱讀西葡希獨裁者垮台歷史 心有戚戚

書中敘述的歷史,能引起今日俄羅斯民眾共鳴之處甚多。例如,希臘軍事獨裁政權把塞浦路斯視為希臘歷史上固有的一部分,在展現併吞企圖後,政權後來垮台;葡萄牙獨裁政權發動帝國主義式殖民戰爭,但戰爭拖了數年,終致葡萄牙政權崩垮;薩拉查健康問題纏身,雖被剝奪權力,卻自以為還在統治國家(為維持這種假象,當時特別印製一份專供他閱讀的報紙);又如西班牙,轉型至民主國家的理想慢慢生根,最後由執政菁英本身付諸實現。

如書中所言,政治能量不會憑空消失,只會以各種不同形式出現。俄羅斯人熱議《政權的終結》,似乎就找到了一種宣洩那種能量的管道。