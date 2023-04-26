蘇丹衝突再起停火恐不保 交戰雙方似無意認真協商

準軍事團體快速支援部隊。(Getty Images)

蘇丹交戰派系宣布停火後，昨天晚上仍爆發新的戰鬥，準軍事組織聲稱攻下大型煉油廠與發電廠。聯合國 特使稱停火協議還有部分地區遵守，但沒有跡象顯示交戰雙方準備認真協商。

經美國與沙烏地阿拉伯居中斡旋後，蘇丹政府軍（Sudan Armed Forces）與準軍事團體快速支援部隊（Rapid Support Forces）同意自昨天起停火72小時。

但路透記者說，在蘇丹首都喀土穆（Khartoum）位於尼羅河（Nile River）畔的姊妹市恩圖曼（Omdurman），夜幕低垂後仍可聽到槍聲與爆炸聲，政府軍使用無人機鎖定快速支援部隊陣地攻擊。

快速支援部隊發布一段影片，聲稱掌控了喀土穆以北70多公里處的一座煉油廠，與相關的加里（Garri）發電廠。

政府軍也出動無人機，試圖把對方戰士逼出北喀土穆（Bahri）的煉油廠。北喀土穆是蘇丹第3大城，位於青尼羅河（Blue Nile）與白尼羅河（White Nile）匯流處。

聯合國的蘇丹事務特使柏蒂斯（Volker Perthes）昨天告訴安全理事會，停火協議「目前似乎還有部分地區遵守」，但雙方都未展現出準備「認真談判」，這表示他們都認為有可能擊敗對方取得軍事勝利。

柏蒂斯說：「這是錯誤的判斷。」他又說，喀土穆的機場維持運作，但停機坪受損。

自蘇丹政府軍與快速支援部隊4月15日爆發戰鬥，破壞過渡到文人統治民主制度的進程後，快速支援部隊已進入住宅區，政府軍試圖從空中鎖定攻擊他們。

這場戰鬥把住宅區變成戰場。空襲與砲擊造成至少459人死亡、4000多人受傷，摧毀醫院設施並影響食物發放。蘇丹人口有4600萬人，有1/3民眾仰賴食物救濟過活。

前蘇丹人道主義事務國務部長哈隆恩（Ahmed Haroun）因為被控在達佛地區（Darfur）犯下戰爭罪與違反人道罪，遭國際刑事法院（International Criminal Court）通緝，他說他與其他官員獲准離開柯柏（Kober）監獄 ，這是蘇丹安全局勢惡化的進一步跡象。

蘇丹最近幾天傳出越獄事件後，哈隆恩說柯柏監獄情勢劇烈惡化。根據23日上傳於網路的錄音聲明，一名關在監獄的抗議人士說，監獄有一個星期沒有提供飲水或食物，囚犯都被放了出來。

哈隆恩與其他獲釋的官員在前總統巴席爾（Omar al-Bashir）時代任職。巴席爾1989年透過軍事政變掌權，在2019年人民起義時遭到罷黜。設於海牙的國際刑事法院指控巴席爾在2003年到2004年展開種族滅絕，組織民兵團體攻擊平民百姓。目前還不清楚巴席爾的下落。

另外，世界衛生組織（WHO）表示，由於一個交戰方掌控喀土穆一處國家衛生設施，令人擔憂存放在那用於製造疫苗的麻疹與霍亂病原體可能引發生物危害。

自蘇丹逃出的各國大使館館員與救援人員也擔憂，如果交戰各方沒有遵守脆弱不堪的3天停火協議，仍待在蘇丹境內的平民將陷入更大的危險。

白宮發言人說，美國總統拜登 的國家安全團隊持續與蘇丹敵對雙方軍事領袖談話，協商終結戰鬥並提供人道援助。

這場戰鬥癱瘓醫院等基本服務，導致許多人受困於住家，家裡的糧食與飲水物資逐漸耗盡。聯合國難民署（UN Refugee Agency）預測，有數以十萬計的民眾可能將逃到蘇丹鄰國。